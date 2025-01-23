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Goldman Sachs CEO'sundan net Bitcoin açıklaması

Goldman Sachs CEO'sundan net Bitcoin açıklaması
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Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Bitcoin'in (BTC) ABD dolarına tehdit oluşturmadığını vurguladı. Solomon, mevcut düzenlemeler kapsamında bankanın Bitcoin işlemlerine dahil olamadığını açıklarken Blockchain teknolojisinin finans sistemindeki önemine dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Goldman Sachs CEO'su David Solomon, finansal sistemin dijitalleşmesi sürecinde Blockchain teknolojisinin rolüne değindi. Solomon, Trump'ın olası stratejik Bitcoin rezervi planlarının bankanın kripto para yaklaşımını değiştirmeyeceğini belirtti.

Goldman Sachs'ten ABD Doları ve Bitcoin Değerlendirmesi

Goldman Sachs'ın kripto para stratejisi düzenleyici çerçeve ile şekilleniyor. Banka, Blockchain teknolojisini test ederek finansal sistemdeki engelleri azaltmayı hedefliyor.

David Solomon, Bitcoin'i spekülatif bir yatırım aracı olarak değerlendiriyor. CEO, geçen yaz yaptığı açıklamada kripto paranın potansiyel bir değer deposu olabileceğini belirtmişti.

Goldman Sachs'ın dijital varlıklar platformunu ayrı bir şirkete dönüştürme planları devam ediyor. Banka, düzenleyici yapının değişmesi durumunda Bitcoin konusundaki stratejisini yeniden değerlendirecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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