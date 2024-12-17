Global kripto para borsası Fransa pazarından çekiliyor

Fransa'nın kripto para pazarına yönelik düzenleyici çerçevesini sıkılaştırması, ilk somut etkisini göstermeye başladı. Aralık 2022'de başlayan zorunlu lisanslama sürecinin hızlandırılması girişimi, global kripto dünyasında önemli bir aktör olan Bybit'i ülkeden çekilme kararına yönlendirdi.

Bybit 2025 Yılında Fransa Faaliyetlerini Sonlandırıyor

Bybit'in açıkladığı transfer planına göre Coinhouse'a geçiş süreci 8-16 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Bu dönemde para çekme işlemleri geçici olarak durdurulacak.

Doğrulanmış Coinhouse hesabı olan ve hesap detayları Bybit kimlikleriyle eşleşen Fransız kullanıcılar, varlıklarına transfer sonrası kavuşabilecek.

Transfer ve saklama sürecinde önemli maliyet detayları da açıklığa kavuştu. Varlıkların USDC'ye dönüştürülmesi ve Coinhouse'a transferi ücretsiz olacak. Doğrulanmamış hesaplar için aylık saklama ücreti, varlık değerinin yüzde 0,16'sı veya 1 USDC olarak belirlenecek.

Bu gelişme, Fransa'nın finansal düzenlemeler konusundaki kararlı tutumunu gösteriyor. Fransız Senatosu finans komisyonunun 2022'deki önerisi, kripto para hizmet sağlayıcıları için yeni bir dönemin başlangıcına vurgu yapıyor.