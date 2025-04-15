GHO Token Nedir? Aave'in Stabil Coin'i ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

GHO Nedir?

GHO, teminat karşılığı kripto borç alıp verme alanında öne çıkan Aave tarafından geliştirilen bir sabit coin'dir. Temmuz 2023'te topluluk oylamasıyla hayata geçirildi ve Aave ekosisteminin kendi dolar sabitli token'ı olarak kullanılmaya başlandı.

Token'ın arkasında gerçek kripto teminat bulunur. Yani, GHO üretmek için Aave platformunda varlık teminatı gösterilmesi gerekir. Geleneksel sabit coin'lerde olduğu gibi nakit rezervle değil, zincir üzerindeki teminatlarla desteklenir.

GHO'nun arzı ve faiz oranları, Aave'in merkeziyetsiz yönetim organı olan DAO tarafından belirlenir. Ayrıca tüm teminat bilgileri zincir üzerinde şeffaf şekilde görüntülenebilir. Bu yapı sayesinde hem güvenilirlik sağlanır hem de bir dolar değerine sabit kalması hedeflenir.

GHO Nasıl Çalışır?

GHO üretmek için öncelikle Aave protokolüne onaylı bir kripto teminat yatırılır. Ardından bu teminat karşılığında GHO alınabilir.

Tıpkı kripto teminatlı kredi almak gibi, gösterilen teminat miktarı alınan GHO'dan fazladır. Bu fazla teminat, fiyatın sabit kalmasını sağlayan bir güvenlik tamponu görevi görür.

Eğer teminatın değeri belirli bir eşiğin altına düşerse, Aave bu teminatı otomatik olarak satar ve GHO borcunu kapatır. Bu da sistemin sürdürülebilir kalmasına yardımcı olur.

GHO borcu olan kullanıcılar faiz öder. Ancak bu faiz bir borç verene değil, doğrudan Aave DAO'ya gider. Çünkü GHO, başka birinin fonu üzerinden değil; kullanıcı borçlandığında sıfırdan üretilir. Borç geri ödendiğinde, teminat iade edilir. Bu sistem, GHO'nun bir dolar sabitine yakın kalmasını destekler.

GHO arzı sınırsız değildir. Yalnızca Aave tarafından onaylanan "kolaylaştırıcı" akıllı sözleşmeler GHO üretebilir veya yok edebilir. Bu kolaylaştırıcıların her birinin üretim limiti vardır. Başlangıçta bu sınır otuz beş milyon GHO olarak belirlenmişti ve zamanla artırıldı.

Öne Çıkan Özellikler ve Ekonomi Modeli

GHO'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, AAVE token'ı stake eden kullanıcılara daha düşük faiz oranları sunması. Aave'in Güvenlik Modülü'nde (Safety Module) AAVE stake edenler, GHO'yu avantajlı şekilde borç alabiliyor. Bu da AAVE token'ına ekstra kullanım alanı kazandırıyor.

Aave'in kurucusu Stani Kulechov, otuz beş milyon GHO sınırıyla sistemin yılda yaklaşık iki milyon yüz bin dolar getiri sağlayabileceğini öngörüyor.

GHO, Aave ekosistemine sıkı şekilde entegre. GHO stake eden kullanıcılar "stkGHO" adlı getirili token'lar kazanabiliyor. Bu stake işlemlerinden elde edilen getiriler AAVE ve diğer ödül varlıklarıyla ödeniyor. Ayrıca stake edilen GHO'lar, sistemde yaşanabilecek açıkları karşılamak için güvenlik rezervi olarak da kullanılıyor. Dolaşımdaki GHO'nun önemli bir kısmı, bu teşviklerden yararlanmak için stake edilmiş durumda.

Aave, aktif GHO kullanıcılarını ödüllendiren "Merit" adlı bir teşvik programı da başlattı. Bu sayede GHO talebi daha da artıyor. Fiyat istikrarı için "GHO Stability Module (GSM)" adı verilen yeni bir sistem de devreye alındı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, GHO'yu bire bir oranla diğer stabil coin'lerle takas edebiliyor. GHO fiyatı bir doların altına indiğinde, arbitraj yapan kullanıcılar düşük fiyattan alıp GSM aracılığıyla bir dolardan satarak fiyatı dengeye çekebiliyor.

GHO'ya Yatırım Yapılır mı?

GHO, zamanla istikrar kazanarak merkezi sabit coin'lere alternatif olma yolunda ilerliyor. Aave ile güçlü entegrasyonu, şeffaf yönetimi ve zincir üzerindeki teminat modeliyle dikkat çekiyor. Ancak GHO bir yatırım aracı değil; değerini sabit tutmayı amaçlayan bir kullanım token'ı.

Eğer DeFi alanında aktifseniz ya da Aave ekosisteminde yer alıyorsanız, GHO sizin için faydalı olabilir. Ama unutmayın: GHO'nun amacı büyümek değil, sabit kalmak.