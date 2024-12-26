Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Savcı mütaalasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Gate Token (GT) fiyat tahmini: GT coin nedir, neden yükseliyor?

Gate Token (GT) fiyat tahmini: GT coin nedir, neden yükseliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gate.io borsasının halka açık blokzinciri GateChain'in yerel tokeni olan Gate (GT), son 24 saatte en iyi performans gösteren altcoin oldu. GT, fiyatındaki yüzde 10'luk artışla 15 dolar sınırını aşarak bu başarıya ulaştı. Yatırımcılar ise GT coin nedir, neden yükseliyor? sorusunun yanıtını araştırıyor. Gate Token (GT) fiyat tahmini ve detaylar haberimizde...

Yıl içinde fiyatı neredeyse yüzde 200 oranında artan GT coin, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak, asıl soru şu: GT coin nedir, neden yükseliyor? GT, bu ivmesini koruyabilecek mi?

Piyasa değeri 2 milyar dolara yaklaştı

GT'nin son dönemdeki başarısının arkasında, güçlü bir alım talebi yatıyor. Teknik analizlere göre, Günlük Grafik'te Para Akışı Endeksi (MFI) değeri 66,95 seviyesine ulaştı. MFI, fiyat ve hacim verilerini birleştirerek bir varlığın aşırı alım ya da satım durumunda olup olmadığını gösteren bir göstergedir.

MFI'nin 80'in üzerinde olması aşırı alım, 20'nin altında olması ise aşırı satım durumu anlamına gelir. Bununla birlikte, bu gösterge aynı zamanda bir kripto para biriminin etrafında güçlü bir alım ya da satım baskısı olup olmadığını da ortaya koyar.

MFI'nin yükselmesi alım baskısının arttığını, düşmesi ise satım baskısının devrede olduğunu gösterir. Mevcut seviyeler, GT için anlamlı bir alım baskısının olduğunu işaret ediyor. Eğer bu baskı devam ederse, GT fiyatı daha da yükselebilir.

GT'nin yeni zirvesi, Bitget Token (BGB) ile benzer bir performansa denk geldi. Bu durum, borsa bağlantılı tokenlere olan talebin şu anda genel piyasa içinde oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Fiyat artışının ardından GT'nin piyasa değeri 2 milyar dolara dayanmış durumda. Piyasa değeri, fiyat ile dolaşımdaki arzın çarpımıdır. Yüzde 10'luk fiyat artışı, bu büyümede büyük bir rol oynadı. Eğer GT'nin fiyatı yükselmeye devam ederse, piyasa değeri kısa vadede 1,90 milyar doları aşabilir.

GT fiyat tahmini

Teknik açıdan, Boğa Ayı Gücü (BBP) göstergesi yükselmeye devam ediyor. BBP, alıcıların (boğaların) gücünü satıcılarla (ayılarla) karşılaştıran bir göstergedir.

BBP'nin pozitif olması, boğaların kontrolü elinde tuttuğunu; negatif olması ise ayıların üstün olduğunu gösterir. Şu an BBP değeri 3,32 seviyesinde ve bu, altcoin'in değerinin yükselmeye devam edebileceğine işaret ediyor.

Eğer mevcut trend sürerse, GT'nin fiyatı 16 dolar seviyesini aşabilir. Piyasada çok güçlü bir boğa koşusu yaşanırsa, altcoin'in fiyatı 20 dolara kadar çıkabilir. Ancak, yatırımcıların kar satışına yönelmesi durumunda fiyatın 12,39 dolara kadar gerilemesi de mümkün.

Gate Token (GT) nedir?

Gate Token (GT), Gate.io borsasının halka açık blockchain platformu olan GateChain üzerinde çalışan yerel (native) kripto para birimidir. GT, GateChain ekosistemindeki işlemlerin yürütülmesi, güvenliğin sağlanması ve kullanıcıların teşvik edilmesi için kullanılan bir token olarak tasarlanmıştır. Ayrıca Gate.io borsasıyla bağlantılı avantajlar sunar.

Gate Token, GateChain üzerinde çalışan projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GateChain, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi), varlık güvenliği ve zincir üstü yönetişim (on-chain governance) konularına odaklanır.

Gate.io, token arzını sınırlandırmak ve GT'nin değerini artırmak için belirli dönemlerde token yakma (burn) işlemi gerçekleştirir. Bu, dolaşımdaki toplam token sayısını azaltır. GT, yatırımcılar tarafından değer depolama aracı ve uzun vadeli bir yatırım fırsatı olarak görülmektedir. Özellikle Gate.io gibi köklü bir borsaya bağlı olması, tokenin güvenilirliğini artırır.

Her kripto varlıkta olduğu gibi Gate Token da yüksek volatiliteye sahiptir. Fiyat dalgalanmaları nedeniyle yatırım yapmadan önce piyasa dinamiklerini anlamak ve risk yönetimine önem vermek gerekir.

Eğer GateChain projelerine veya Gate.io ekosistemine güveniyorsanız, GT potansiyel bir yatırım fırsatı sunabilir. Ancak yatırım kararı almadan önce detaylı bir araştırma yapmanız önemlidir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Fenerbahçe ve Galatasaray'a neler dedi neler
img

Rafa'dan Beşiktaş'ı şoke eden talep
img

Faizler düşünce piyasa hareketlendi! İşte altın ve dövizde son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Cezaevinde çıkan isyanda 1534 mahkum firar etti, 33 kişi hayatını kaybetti
Cezaevinde çıkan isyanda yüzlerce mahkum böyle firar etti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız

Son Dakika Haberleri

Holding 4. bölüm tek parça HD izleme linki! 27 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, İkizler, Kova, Aslan burcu yorumu! 27 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi? Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı mı? GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü? SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.