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G7 zirvesi Kuzey Kore'nin kripto para saldırılarına karşı harekete geçiyor

G7 zirvesi Kuzey Kore'nin kripto para saldırılarına karşı harekete geçiyor
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G7 liderleri gelecek ay Kanada'da düzenlenecek zirvede Kuzey Kore'nin kripto para saldırılarını gündemlerine alabilir. Kuzey Kore'nin siber faaliyetleri rejimi finanse etmek için kullanılıyor. 2024'te toplam 1,34 milyar dolar çalan Kuzey Koreli hackerlar, küresel kripto güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Kuzey Kore destekli hacker grupları, kripto para dünyasını sarsan saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Şubat ayında düzenlenen 1,4 milyar dolarlık hack olayı, Kuzey Kore'nin finansal sisteme yönelik tehlikesinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Kuzey Kore Destekli Kripto Hırsızlıkları G7 Zirvesinde Masaya Yatırılacak

Bloomberg'in haberine göre Kuzey Kore'nin siber saldırıları G7 liderlerinin gündemine gelebilir. Zirve planlarına aşina olan kaynaklar, rejimin kripto para hırsızlıklarını "endişe verici" olarak nitelendiriyor.

Beyaz Saray yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını ve balistik füze programlarını kripto para kazançları aracılığıyla finanse ettiğini belirtmişti.

Haziran ayında Kanada'da düzenlenecek G7 zirvesinin gündemi henüz kesinleşmedi. Kaynaklar, Ukrayna savaşı gibi diğer jeopolitik konuların öncelik kazanabileceğini ifade ediyor.

Kuzey Kore destekli Lazarus Group, tarihin en büyük kripto para saldırılarının arkasındaki organizasyon olarak biliniyor. Şubat ayında gerçekleşen saldırıda çalınan 1,4 milyar dolarlık fonların büyük kısmı, kripto para karıştırıcıları ve eşler arası borsalar aracılığıyla izini kaybettirdi.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis verilerine göre Kuzey Koreli siber saldırganları 2024 yılında 47 olayda toplam 1,34 milyar dolar değerinde kripto para çaldı. Bu miktar, o yıl gerçekleşen tüm kripto para hırsızlıklarının yüzde 61'ini oluşturuyor.

ABD, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler Kuzey Kore'nin siber saldırılarına karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. ABD Hazinesi, bu ayın başlarında Kamboçya merkezli Huione Group'u, Kuzey Kore'nin çalınan kripto fonlarını aklamasına yardımcı olduğu gerekçesiyle ABD finans sisteminden yasaklamayı önerdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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