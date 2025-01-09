Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

FTX'ten Backpack'e sert yanıt

FTX'ten Backpack'e sert yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İflas eden kripto para borsası FTX, Solana tabanlı Backpack'in FTX EU'yu satın alma girişiminin mahkeme onayı olmadan gerçekleştiğini açıkladı. FTX, Backpack'in AB müşterilerine geri ödeme yapma yetkisinin bulunmadığını ve tüm açıklamalarının bilgileri dışında yapıldığını vurguladı.

Kripto para sektöründe yankı uyandıran gelişmede, FTX EU'nun Backpack tarafından devralınması girişimi yeni bir boyut kazandı. FTX tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin eski çalışanlarının FTX EU'yu Backpack'e dolaylı transfer etme kararı ne FTX'in ne de ABD İflas Mahkemesi'nin bilgisi dahilinde gerçekleşti.

FTX'in Avrupa Kolunun Satışı Belirsizliğe Sürüklendi

Backpack, 7 Ocak tarihinde FTX EU'yu satın aldığını ilan etti ve mahkeme onaylı iflas süreci kapsamında AB müşterilerine yapılacak alacaklı ödemelerinin sorumluluğunu üstleneceğini belirtti. Backpack kurucusu Armani Ferrante, FTX alacaklılarına geri ödeme yapabilir duruma gelene kadar AB'de işlem yapmayacaklarını ve bunun için Şubat ayında hazır olacaklarını aktardı.

FTX, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada bu satın almanın henüz gerçekleşmediğini ve Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi tarafından onaylanmadığını belirtti. FTX borçluları daha önce FTX EU'yu iflas mahkemesinin gözetiminde bir uzlaşma anlaşması kapsamında FTX Europe'un bazı eski yöneticilerine satmayı kabul etmişti.

Backpack'e alacaklı ödemelerini yönetme yetkisi verilmediğini belirten FTX, eski müşterilerine borçlu olduğu fonların iadesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunun altını çizdi. FTX'in yeniden yapılandırma planı 3 Ocak'ta başladı ve ilk geri ödemelerin 60 gün içinde yapılması planlanıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
img

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.