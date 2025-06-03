Fransız teknoloji şirketinden dev Bitcoin alımı

Fransız teknoloji şirketinden dev Bitcoin alımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa merkezli teknoloji danışmanlık firması The Blockchain Group, 624 Bitcoin satın alarak toplam varlığını 1.471 BTC'ye çıkardı. 68,7 milyon dolarlık bu alım, şirketin Bitcoin birikim stratejisindeki en büyük adım oldu. Firma hissesi alım haberinin ardından yüzde 8,5 değer kazandı. Şirket artık kurumsal Bitcoin biriktiren firmalar arasında yerini aldı.

Kurumsal Bitcoin yatırımları hızla artarken, Avrupa merkezli şirketler de bu trende katılmaya başladı. The Blockchain Group'un gerçekleştirdiği bu stratejik hamle, Strategy, MetaPlanet ve Tesla gibi dev şirketlerin öncülük ettiği kurumsal kripto benimseme hareketinin Avrupa ayağını güçlendiriyor. Şirketin Luxembourg merkezli yan kuruluşuyla birlikte gerçekleştirdiği bu alım, bölgesel kripto yatırım ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak.

Kurumsal Bitcoin Yatırımları Hızla Artıyor

The Blockchain Group, salı günü yaptığı açıklamada Bitcoin başına ortalama 89.687 euro ödediğini belirtti. Şirketin Euronext Growth Paris'teki hisse performansı alım haberinin ardından olumlu etkilendi. Pazartesi kapanışında 2,93 euro olan hisse, salı günü 3,18 eurodan açıldı.

Şirket yönetimi, Bitcoin alımının operasyonel faaliyetlerle paralel yürütüldüğünü vurguladı. Teknoloji danışmanlık çözümlerini sürdürürken kripto varlık portföyünü genişleten firma, hibrit strateji izliyor.

Kurumsal Bitcoin biriktirme rekabetinde öne çıkan şirketler arasında Strategy liderliğini koruyor. Michael Saylor yönetimindeki şirket, pazartesi günü açıkladığı 705 Bitcoin alımıyla toplam varlığını 580.955 BTC'ye çıkardı. Strategy ayrıca Bitcoin rezervlerini genişletmek için Stride adlı 2,5 milyon adet kalıcı imtiyazlı hisse satmayı planlıyor.

The Blockchain Group'un bu hamlesi, Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin kripto para benimseme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu tür yatırımların bölgede artarak devam edeceğini öngörüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title