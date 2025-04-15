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Finans devinde gerçekleştirilen Bitcoin işlemleri artmaya devam ediyor

Finans devinde gerçekleştirilen Bitcoin işlemleri artmaya devam ediyor
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Xapo Bank'ın 2025'in ilk çeyreğindeki Bitcoin işlem hacmi, varlıklı üyelerin düşüş alımlarıyla yükseldi. Kripto para borsaları da aynı dönemde işlem hacminde dikkate değer artışlar kaydetti.

Varlıklı yatırımcıların dalgalı piyasada Bitcoin'e yönelmesi, kripto sektöründe dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. Cebelitarık merkezli Xapo Bank, özellikle 2025'in ilk çeyreğinde Bitcoin işlem hacmindeki artışa işaret etti. Aynı dönemde Bitget de büyüyen işlem hacmiyle öne çıktı.

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Xapo Bank, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaya rağmen 2025'in ilk çeyreğinde işlem hacimlerinde artış kaydetti. Banka, 2024 yılının 4. çeyreğine kıyasla Bitcoin işlem hacminin yüzde 14,2 arttığını ve bu büyümenin özellikle yüksek net değere sahip yatırımcıların "düşüşü satın alma" stratejisinden kaynaklandığını belirtti. Bankanın yatırım müdürü Gadi Chait, "Xapo Bank üye verileri, kısa vadeli rüzgarlara rağmen Bitcoin için büyük resmin güçlü kaldığını ve mevcut dalgalanmanın Bitcoin'in önemini azaltmadığını gösteriyor." dedi.

2025'in ilk çeyreğinde Bitcoin, 2018'den bu yana bir yıla en kötü başlangıcını yaptı ve çeyreği yüzde 13 düşüşle kapattı. Buna rağmen, Xapo Bank'ın varlıklı üyeleri Bitcoin'in uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini vurgulayarak birikimlerini artırdı. Kripto dostu banka, 2025 yılında Birleşik Krallık'ta faiz getiren Bitcoin ve fiat bankacılık hesapları açan ilk lisanslı banka oldu ve mart ayında 1 milyon dolara kadar Bitcoin destekli USD kredileri başlattı. Euro mevduatları da çeyrek bazda yüzde 50 artış gösterdi ve banka, bu sıçramayı ABD dolarının küresel üstünlüğüne dair endişeler ile ABD'deki resesyon riskinin yükselmesine bağladı.

Xapo Bank ayrıca üyelerinin stablecoin mevduatlarında da değişiklik gözlemledi. USDC (USD Coin) mevduatları ilk çeyrekte yüzde 19,8 artarken Tether mevduatları yüzde 13,4 azaldı. Bu durum, Avrupa'daki kripto para borsalarının, Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği düzenlemeleri kapsamında Tether'i listelerinden çıkarmaya yönelik adımlarının etkili olduğunu gösterdi.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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