Fed'in gündeminde kripto var

Etkinliğin adı bu yönelimi zaten duyuruyor. Kansas City Federal Rezerv Bankasının Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da düzenlediği sempozyumun teması Finansal Yenilik ve Bunun Ödemeler ile Politikaya Etkileri olarak belirlendi. Toplantıya merkez bankacıları, Fed yetkilileri, politika yapıcılar ve akademisyenler katılıyor.

Kurumun kendi duyurusu da kripto paraları adıyla anıyor. Kansas City Fed'in internet sitesindeki metinde, son yıllarda finansal aracılık ve ödemeler alanında yeniliklerde çarpıcı bir artış görüldüğü belirtiliyor ve bu yeni teknolojiler arasında kripto paralar ile stablecoinler doğrudan sayılıyor.

Warsh'ın konuşma başlığı da bu çerçeveye oturuyor. Yeni başkanın dijital ödemeleri ele alması ve kripto paralara değinmesi bekleniyor.

WARSH BİTCOİN'E OLUMLU BAKTI AMA FAİZDE DİRENİYOR

Warsh geçmişte Bitcoin'e olumlu yaklaşan açıklamalar yaptı.

Faiz tarafında ise Warsh şimdiye kadar indirimlere mesafeli davrandı. Kendisini aday gösteren Başkan Donald Trump geçen yıldan bu yana borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için baskı yapıyor.

Bitcoin geçmişte düşük faiz ortamlarında güçlü performans gösterdiği için Warsh'ın faiz mesajları da kripto yatırımcıları açısından önem taşıyor.

RALLİYİ BAŞLATAN İKİ HABER GEÇEN HAFTADAN

Bitcoin'in yükselişi geçen hafta iki gelişmeyle başladı ve son yılların en güçlü hareketine dönüştü.

İlki düzenleme cephesinden geldi. CLARITY Yasası'nın oylaması eylüle ertelenmiş olsa da Trump geçen hafta yasayı "çok ama çok güçlü" bir metin olarak nitelendirdi ve yasa koyucuları tasarıyı onaylamaya çağırdı. Tasarı, dijital varlıkların menkul kıymet, emtia veya ödeme stablecoini olarak sınıflandırılmasına yönelik bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

İkinci gelişme ABD Hazinesinden geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, uzun vadeli tahvil geri alımlarının iki katına çıkarılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından getiriler geriledi.

Uzun vadeli getirilerin gerilemesi, Bitcoin ve altın gibi getiri üretmeyen varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor ve risk iştahını destekliyor.

Bitcoin gece boyunca 81 bin 500 dolara kadar yükselerek bu rallinin en yüksek seviyesini gördü. Fiyat ardından geri çekildi. Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 440 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte yüzde 0,78 değer kaybetti.

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