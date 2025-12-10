Fed kararı öncesi Bitcoin ve Ether yükselişe geçti

Bitcoin fiyatı salı günü yeniden yılın pozitif bölgesine geçerek ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) kritik toplantısı öncesinde kripto para piyasasını yukarı taşıdı. Bu hareketlilikle birlikte Ether neredeyse bir ay aradan sonra ilk kez 3.300 dolar seviyesini aşarken, short (kısa) pozisyonlardaki tasfiye dalgası yükselişi hızlandırdı.

260 Milyon Doalrlık Dev Tasfiye

CoinGlass verilerine göre Fed faiz kararına saatler kala kaldıraçlı short pozisyonlarda 260 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşti. Bu rakam, son haftalarda görülen en büyük zorunlu alım dalgalarından biri olarak kayıtlara geçti. Haber yayına hazırlandığı sırada Bitcoin 92.000 dolar, Ether ise 3.380 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Piyasa katılımcıları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısından çıkacak faiz kararına kilitlendi. Nansen ve BRN analistleri, faiz indiriminin fiyatlandığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğe dönük yönlendirmelerinin indirimden daha kritik olduğunu belirtiyor. The Coin Bureau kurucu ortağı Nic Puckrin, Powell'ın şahin bir ton kullanması durumunda yıl sonu rallisi ihtimalinin zayıflayacağını ancak bunun bir ayı piyasası başlangıcı anlamına gelmediğini vurguladı. Puckrin, "Gelecek yıl Powell'ın yerine geçmesi muhtemel görülen Kevin Hassett ile piyasalar 2026'da depresyondan coşkuya geçebilir" değerlendirmesini yaptı.

Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında XRP yüzde 4,5, Solana ve Dogecoin ise yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Yükseliş trendinde düzenleyici kurumların adımları da etkili oldu. ABD Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC), ulusal bankaların kripto varlık işlemlerinde "risksiz asil" (riskless principal) olarak yer alabileceğini doğruladı. Bu düzenleme, bankaların envanter tutmadan müşteriler arasında sadece aracı olarak işlem yapabilmesinin önünü açıyor. Ayrıca Senatör Kirsten Gillibrand, uzun süredir beklenen piyasa yapısı tasarısının önünde bir engel kalmadığını ve taslağın bu hafta tamamlanabileceğini ifade etti.