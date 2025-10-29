Fed faiz kararını açıkladı: Bitcoin düşüşe geçti

Piyasaların uzun bir süredir beklediği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,0 aralığına çekti. Ayrıca Fed, bilançosunda tuttuğu menkul kıymetlerin azaltılması sürecini 1 Aralık'ta sonlandıracağını duyurdu.

Bitcoin ve Piyasa Tepkisi Gecikmedi

Fed'in politika açıklamasında, "İstihdam artışı bu yıl yavaşladı ve işsizlik oranı ağustos ayına kadar hafifçe yükseldi ancak düşük seviyede kaldı. Enflasyon yılın başından bu yana yükseldi ve bir miktar yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Dikkat çeken bir gelişme olarak Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz politikasının sabit tutulması yönünde oy kullandı. Fed Guvernörü Stephen Miran ise bir önceki toplantıda olduğu gibi 50 baz puanlık indirim yönünde oy verdi.

Haber öncesi düşüş trendinde olan Bitcoin, açıklama sonrasında da düşüşünü sürdürdü ve 111.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Lider kripto para son 24 saatte yüzde 3 değer kaybetti.

Hisse senetleri ise seans içindeki mütevazı kazançlarını korudu. Nasdaq endeksi yüzde 0,5 artışla büyük endeksler arasında öne çıktı. On yıllık Hazine tahvili getirisi üç baz puan artarak yüzde 4,02 seviyesine yükselirken dolar güçlendi.

Piyasa katılımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında ekonomi, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin vereceği sinyallere odaklandı. Şu an için yatırımcılar, Fed'in aralık ayındaki yılın son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasını tam olarak fiyatlıyor.