Faiz endişesi hafifleyince Bitcoin 61 bin dolara yükseldi

Kripto para birimi, geçtiğimiz gün 57 bin 779 dolara kadar inerek Eylül 2024'ten bu yana en zayıf seviyesini gördü. BTC dip seviyesinden yüzde 3'e yakın toparlanarak 60 bin dolar dolayına döndü ve yayım sırasında yaklaşık 61 bin 260 dolardan işlem görüyor. Bu seviye, Ekim 2025'te ulaşılan 126 bin dolara yakın zirvenin hâlâ yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.

Toparlanma, Fed'in sıkılaşma anlatısını zayıflatan verilerin ardından geldi. Piyasalarda dolar gücü gerilerken hisse senetleri yükseldi ve risk iştahı kısmen canlandı.

FED BAŞKANI WARSH ŞAHİN TONUNU YUMUŞATTI

Portekiz'in Sintra kentindeki merkez bankacılığı forumunda konuşan Warsh, başkan sıfatıyla ilk uluslararası çıkışında yapay zeka harcama patlamasını enflasyonist olarak nitelendirmekten kaçındı ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti. Uzun süre şahin çizgide bilinen Warsh'ın bu tonu, haziran ayındaki ilk çıkışına göre daha ılımlı bulundu. Warsh, politika yapıcıların temmuz ya da eylülde faiz artırımına yönelip yönelmeyeceği konusunda ise net bir sinyal vermedi.

Ton değişimi, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde geldi. Mayısa kadarki bir yılda ABD tüketici fiyatları yüzde 4,2 artarak 2023'ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti ve Fed haziranda faizi yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmuştu. Warsh'ın açıklamalarının ardından altın da Bitcoin ile birlikte değer kazandı.

Bitcoin'e destek veren tabloyu zayıf istihdam ve imalat verileri tamamladı. ADP verilerine göre özel sektör haziranda yalnızca 98 bin kişilik istihdam ekledi, bu rakam mayıstaki 122 binin altında kaldı. ISM imalat endeksi 54'ten 53,3'e gerilerken ödenen fiyatlar göstergesi 82,1'den 73'e düştü. Dolar endeksi gün içi 101,6 zirvesinden geri çekildi, hisse senetleri ise ilk saatte yüzde 11 yükselen Meta öncülüğünde değer kazandı.

SPOT ETF'LER HAZİRANDA 4,5 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Son yükseliş, sancılı bir dönemin ardından yaşandı. Haziran, ABD spot Bitcoin ETF'leri için kayıtlara geçen en kötü ay oldu ve fonlardan 4,5 milyar dolar çıktı. Çıkışlar, Warsh'ın başkan olarak ilk toplantısının Fed'i faiz artırımına yöneltip faiz indirimlerini masadan kaldırmasının ardından hızlanmıştı.

Karamsar tablonun altında bazı göstergeler zemin değişimine işaret ediyor. Glassnode'a göre uzun vadeli sahipler yeniden biriktirmeye döndü, Binance ve Coinbase'deki emir defterleri alış ağırlıklı hâle geldi. Glassnode analisti Chris Beamish koşulları bir dip oluşum sürecinin erken aşaması olarak tanımladı, ancak son bir teslimiyet satışının hâlâ dışlanamayacağı uyarısını yaptı.

TÜREV PİYASASI 50 BİN DOLAR ALTINA BAHİS ARTIRIYOR

Türev piyasası ise savunmacı bir duruşu koruyor. Neredeyse tüm vadelerde satım opsiyonları alım opsiyonlarının önünde fiyatlanırken eylül vadeli 50 bin dolarlık satım opsiyonlarına talep arttı. Bazı analistler, önceki döngülerle kıyaslandığında Bitcoin'in kalıcı bir taban oluşmadan 40 bin dolar bölgesine sarkabileceğini savunuyor. Teknik tarafta 52 bin ile 55 bin dolar destek, 66 bin ile 68 bin dolar arası ise her toparlanmayı sınırlayan direnç olarak öne çıkıyor.

Yine de birçok yatırımcı için temmuzda bir rahatlama yükselişi temel senaryo olmayı sürdürüyor. Yakından izlenen analist Rekt Capital, haziranın kırmızı, temmuzun yeşil, ağustosun yeniden kırmızı geçebileceğini savundu. Öte yandan ödeme şirketleri için Bitcoin'in inişli çıkışlı seyri giderek önemini yitiriyor. Oobit CEO'su Amram Adar, korku ve açgözlülük endeksini 11'e iten bu tür düşüşlerin artık stablecoin talebine yansımadığını belirtti. Uzun vadede ise yaygın paylaşılan bir model, Bitcoin'i 2026 sonunda 120 bin ile 150 bin dolar aralığında görüyor.