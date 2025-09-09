ETHZilla yeni CEO atamasıyla finansman artımına gitti

ETHZilla Corporation'da gerçekleşen üst düzey değişiklikler, şirketin Ethereum hazine stratejisinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. McAndrew Rudisill'in sorumluluğunu üstlenmesi, 4 Eylül'den itibaren uygulamaya kondu. Bu, şirketin Cumberland DRW ile imzaladığı teminatlandırılmış finansman anlaşmasıyla eş zamanlı olarak duyuruldu.

ETHZilla Ethereum Hazine Yönetiminde Liderliğini Pekiştirdi

ETHZilla'nın yeni CEO'su McAndrew Rudisill, Cumberland anlaşmasının şirketin hisse geri alım programını yürütme kapasitesini güçlendirdiğini belirtti. Rudisill, geri alımları şirketin hisse senedi fiyatında "NAV'a önemli bir indirim" olarak gördükleri duruma karşı fırsatçı yaklaşım olarak nitelendirdi.

Sermaye tarafında şirket, 24 Ağustos ve 31 Ağustos'ta sona eren haftalarda sırasıyla 20,9 milyon dolar ve 7,3 milyon dolar piyasa fiyatından hisse satışları yoluyla ek kaynak sağladı. 5 Eylül'de sona eren hafta için ATM ihracı kaydedilmedi.

Electric Capital ile olan ortaklığı aracılığıyla ETHZilla, getiri stratejisinin ETH stakingine karşı daha iyi performans hedeflediğini açıkladı. Şirket planlanan 100 milyon dolarlık ETH'yi liquid restaking protokolü EtherFi'ye yönlendirmeyi planladığını belirtti.

Bu gelişmeler, kurumsal Ethereum hazinelerinin daha geniş dalgası ve sıkılaşan piyasa denetimi ortasında gerçekleşiyor. BitMine ve SharpLink gibi emsaller yakın zamanda birikimi hızlandırırken, borsalar ve düzenleyiciler kripto satın almak için sermaye artıran halka açık firmalara yönelik gözetimi artırdı.