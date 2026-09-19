Ethereum'u hızlandıracak öneriye destek geldi

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Kurumsal kullanıma odaklanan Ethereum Institutional, açıklamasında daha fazla kurumsal faaliyetin zincir üstüne taşındığını belirterek daha hızlı bir Ethereum çağrısı yaptı. Açıklama, Ethlabs'in bir gün önce 20 merkeziyetsiz finans projesi kurucusunun görüşlerini bir araya getirdiği çalışmasını izledi.

Tartışmanın merkezinde EIP-8198 numaralı Quick Slots önerisi bulunuyor. Taslak, Ethereum'da blok üretimi için ayrılan ve halen 12 saniye olan zaman diliminin kısaltılmasını hedefliyor. Önerinin kabul edildiği veya ana ağda uygulanmaya başladığı yönünde bir karar açıklanmadı.

ETHEREUM'DA HEDEF SÜRE HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Destek açıklamasına ilişkin haberlerde ilk adım olarak 12 saniyeden 10 saniyeye geçiş anlatıldı. Teknik taslağın güncel metninde ise 8 saniye geçici hedef olarak yer alıyor. Taslak, 10 saniyenin de anlamlı bir iyileşme sağlayacağını belirtiyor ve kesin hedefin test sonuçlarına göre değişebileceğini açıkça ifade ediyor.

Geliştiricilerin önceliğini, yazılımların değişmeyen 12 saniyelik süreye bağımlılığını kaldırmak oluşturuyor. Ardından ağın veri yayılımı, doğrulama ve blok hazırlama süreçleri ölçülecek. Süre, elde edilen sonuçların güvenli bulduğu ölçüde kademeli olarak azaltılabilecek.

Öneri, kullanıcıların işlemlerinin bloğa alınmasını daha az beklemesini amaçlıyor. Daha sık blok üretimi, tek başına saniye başına işlem kapasitesinin aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor. Taslakta blok başına işlem ve veri sınırlarının da süreyle birlikte ayarlanması öngörülüyor.

HIZ ARTIŞI İÇİN GÜVENLİK TESTLERİ GEREKİYOR

Daha kısa zaman dilimleri, doğrulayıcıların veriyi alması, kontrol etmesi ve diğer katılımcılara iletmesi için kalan süreyi daraltıyor. Bu nedenle donanım koşulları ile ağ bağlantılarının yeni düzene uyum sağlayıp sağlayamayacağı test edilecek.

Ethlabs, önerinin Hegotá güncellemesine dahil edilebilmesi için teknik hazırlık yürüttüğünü bildirdi. Geliştiriciler, önerinin diğer yazılım bileşenlerine etkisini de inceliyor. Hegotá kapsamına alınması ve uygulanacağı tarih henüz kesinleşmiş değil.

Teknik taslak, testlerin daha kısa süreleri güvenli bulmaması halinde 12 saniyenin korunabileceğini de belirtiyor. Böyle bir durumda yapılan altyapı çalışması, ileride süreyi değiştirmeye hazır bir yazılım yapısı sağlayacak.