Ethereum'daki yükseliş gerçek mi tuzak mı?

Toparlanma pazartesi günü başladı ve o günden bu yana giderek yükselen dipler oluştu. Bu çıkış, varlığı 10 Ağustos'taki gerilemeden önce bulunduğu bölgeye geri taşıdı. Alıcılar ağustos başından beri 1920 ile 1930 dolar aralığını birkaç kez zorladı, dolayısıyla geniş çaplı bir toparlanmanın önündeki ilk somut engel burası olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli göstergeler alıcıların lehine sinyal veriyor. Fiyat hareketinin hızını ölçen göreli güç endeksi dört saatlik grafikte 61 seviyesinde bulunuyor ve hem kendi ortalamasının hem de 50'lik nötr çizginin üzerinde seyrediyor. Endeks aşırı alım sayılan 70 sınırına ulaşmadığı için talep sürdüğü takdirde yükselişe alan kalıyor. Asıl sorun ise trendin kendisinde. Bir eğilimin ne kadar yerleştiğini gösteren ortalama yön endeksi 15,41 düzeyinde ve yerleşik trendi işaret eden 20-25 bandının belirgin biçimde altında kalıyor. Bu okuma, Ethereum'un 2000 doları hemen kırmak yerine yatay seyri sürdürme ihtimalini güçlendiriyor.

1873 DOLAR TOPARLANMANIN SINIRI

Günlük grafik, yükselişin nerede biteceğine dair daha net bir çerçeve sunuyor. Nisan zirvesi 2464 dolar ile haziran dibi 1507 dolar arasına çizilen Fibonacci düzeltmesinde Ethereum, 1872 dolarlık seviyenin hemen üzerinde tutunuyor. Bu bölgenin korunması toparlanma yapısını ayakta tutuyor ve bir sonraki eşik olan 1985 doları gündemde bırakıyor. Söz konusu seviye 2000 doların hemen altında yer aldığı için ikisi birlikte geniş bir direnç kuşağı oluşturuyor. Aşağı yönde ise 1873 doların kaybı toparlanmayı zayıflatır ve temmuzdaki 1800 dolarlık sıkışma bölgesini gündeme getirebilir.

1930 DOLARIN ÜZERİNDE TASFİYE YOĞUNLAŞMASI VAR

Fiyatın iki yanında biriken kaldıraçlı pozisyonlar, hareketin sertleşme riskini artırıyor. CoinGlass'ın üç günlük tasfiye haritasına göre en yoğun bant 1930 dolar civarında bulunuyor ve likidite 1940 ile 1960 dolar arasına kadar uzanıyor. Bu bölgenin aşılması kısa pozisyonların kapanmasını zorlayarak yükselişi hızlandırabilir. Aşağıda ise ilk küme 1900 dolara yakın, daha geniş bir yoğunlaşma 1865 ile 1880 dolar arasında görülüyor. Bu tablo Ethereum'u iki likidite bölgesi arasında sıkıştırıyor ve küçük hacimli işlemlerin bile fiyatı hızla bir yöne itebileceği anlamına geliyor.

Analistler de yönün henüz netleşmediği görüşünde. Michaël van de Poppe, Ethereum'un Bitcoin karşısında güçlü bir tepki verdiğini ve önümüzdeki haftalarda pariteyi yukarı taşıyabileceğini belirtti. Böyle bir hareket, yükselişin yalnızca genel piyasa rüzgarından kaynaklanmadığını gösterir. Takma adla paylaşım yapan analist Julian ise borsa yatırım fonu talebini, kilitleme faaliyetini, ikinci katman ağlardaki hareketliliği ve zincir üstü kullanımı destekleyici unsurlar olarak sıraladı. Julian'a göre 1850 dolar civarının korunması olumlu bir işaret sayılıyor, 2000 doların yeniden aşılması ise ivmenin döndüğüne dair çok daha güçlü bir kanıt oluşturuyor.

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