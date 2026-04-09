Ethereum'daki stablecoin arzı tarihi zirveye ulaştı

Token Terminal verilerine göre Ethereum Blockchain ağındaki stablecoin arzı 180 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Blockchain analitik firması 2030 yılına kadar Ethereum'a 850 milyar dolar yeni akış öngörüyor.

Ethereum, tüm ağlardaki toplam stablecoin arzının yüzde 60'ını barındırıyor. Token Terminal'in salı günü açıkladığı verilere göre bu rakam son üç yılda yüzde 150 artış gösterdi.

Firma, önümüzdeki dört yılda tüm ağlarda yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık değerin zincir üstüne taşınmasını bekliyor. Ethereum'un bu dönemde yüzde 470 büyümesi halinde 850 milyar dolarlık yeni akış çekeceği öngörülüyor. Standard Chartered ise 2028 yılına kadar bankalardan 1 trilyon dolardan fazla çıkışın stablecoin pazarına yöneleceğini tahmin etmişti.

Veri sağlayıcısı RWA.xyz, Ethereum'daki stablecoin değerini 168 milyar dolar olarak ölçüyor. Ethereum'un pazar payını yüzde 56 olarak teyit eden kaynak, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu ağlar ve Arbitrum, ZKsync Era ile Base gibi katman 2 çözümleri dahil edildiğinde bu oranın yüzde 65'in üzerine çıktığını aktarıyor.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, verilerin Ethereum'un stablecoin ve zincir üstü likidite alanındaki egemenliğini pekiştirdiğini ve olumlu piyasa havasını desteklediğini belirtti. "Bu momentum, tokenize varlıklar ve kurumsal benimseme öncülüğünde uzun vadeli bir boğa döngüsünü güçlü biçimde destekliyor. Ancak rakip ağlardan gelen rekabet, düzenleyici engeller ve makro oynaklık yukarı yönlü hareketi kısıtlayan başlıca riskler olmayı sürdürüyor." dedi.

JPMORGAN CEO'SU TOKENİZASYONA DİKKAT ÇEKTİ

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, pay sahiplerine gönderilen yıllık mektubunda "Blockchain'e dayalı, stablecoin, akıllı sözleşme ve diğer tokenizasyon biçimlerini kapsayan tamamen yeni bir rakip kümesi ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Wall Street'in en büyük bankası JPMorgan, aralık ayında Ethereum üzerinde ilk tokenize para piyasası fonu MONY'yi hayata geçirmişti. Ethereum altyapı girişimi Etherealize ise "Dünyanın en büyük bankası Ethereum'da canlı ve CEO'su henüz yeterince hızlı hareket etmediklerini açıkça söylüyor." dedi.

Serkan KÖSE
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı