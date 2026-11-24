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En büyük Ethereum (ETH) hazinesine sahip şirket BitMine Immersion Technologies, geçen hafta 7819 ETH daha aldı. Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin elindeki ETH miktarı 22 Kasım itibarıyla 6 milyon 85 bin 564'e çıktı ve toplam arzın yüzde 4,98'ine ulaştı.

Şirketin "yüzde 5'in simyası" adını verdiği hedefe ulaşmasına yaklaşık 41,9 milyon dolar değerinde 24 bin 436 ETH kaldı. BitMine bu sınıra ulaştığında alımları durduracağını daha önce açıklamıştı.

HAFTALIK ALIMLAR 10 BİN ETH'NİN ALTINDA

Şirket son dört haftanın hiçbirinde 10 bin ETH'den fazla almadı. Önceki haftaki alım 7653 ETH olmuştu. Haziranda Ethereum'daki geri çekilme sırasında ise BitMine bir haftada 126 bin 971 ETH satın almıştı.

Ethereum son bir ayda yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti ve şirketin hisseleri pazartesi yüzde 11 yükselmesine rağmen aynı dönemde yüzde 35'in üzerinde düştü. Şirketin nakit ve menkul kıymetleri de art arda dokuzuncu hafta azalarak 384 milyon dolara indi.

TOM LEE ETHEREUM'U BİTCOİN'E BENZETTİ

Lee, şirketin hazine stratejisine başladığı 30 Haziran 2025'ten bu yana Ethereum arzının yıllık bazda yüzde 0,90 büyüdüğünü söyledi. Bu oran Bitcoin'de (BTC) yüzde 0,82, Solana'da (SOL) yüzde 7,6 ve XRP'de yüzde 5,4 oldu.

Lee, "ETH ve BTC'nin enflasyon oranı neredeyse aynı ve arz büyümesiyle ölçüldüğünde ikisi de sağlam para." dedi. Şirketin elindeki ETH'nin yaklaşık yüzde 86'sı stake ediliyor ve bu varlıktan yıllık 245 milyon dolar getiri bekleniyor.

BitMine'ın kripto, nakit ve diğer yatırımlarıyla toplam varlığı bir hafta önceki 11,8 milyar dolardan 11,1 milyar dolara geriledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Ethereum 1680 dolardan işlem görüyor.