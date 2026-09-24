Ethereum'da yükseliş hesabı değişti

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Yayım sırasında yaklaşık 2 bin 640 dolardan işlem gören Ethereum, son 24 saatte yüzde 3 geriledi. Haftalık kazancı ise yüzde 8,7 seviyesinde kaldı. Son yedi günde 2 bin 804 dolara kadar çıkan fiyat, bu zirvenin yaklaşık yüzde 6 altına çekildi.

Geri çekilme, 3 bin dolara doğru yeni bir hareket için önce mevcut dirençlerin aşılması gerektiğini gösteriyor. Teknik analist Shayan Markets, 2 bin 600-2 bin 700 dolar aralığını kısa vadeli yön açısından önemli görüyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcı günlük kapanışlar yapması, toparlanmanın devamı için izlenen koşullar arasında bulunuyor.

ETHEREUM'DA HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR?

Yukarı yönlü ilk eşik 2 bin 700 dolar olarak öne çıkıyor. Analiste göre bu seviyenin yeniden aşılması, son yükselişin durduğu 2 bin 800 doların tekrar denenmesini sağlayabilir. Alımların bu direnci de aşması halinde 3 bin dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Aşağı yönde ise 2 bin 450-2 bin 500 dolar aralığı önem taşıyor. Shayan Markets, dört saatlik grafikte 2 bin 450 dolar civarını alıcıların yeniden devreye girebileceği bölge olarak değerlendiriyor. Buradaki desteğin kaybedilmesi, geri çekilmenin 2 bin 250 dolara doğru derinleşmesi riskini artırabilir.

Fiyat hareketlerinin gücünü ölçen göreli güç endeksinin (RSI) dört saatlik grafikte 50'nin altına inmesi de kısa vadeli alımların zayıfladığına işaret ediyor. Analist, bu görünümün tek başına daha geniş çaplı yükseliş eğiliminin sona erdiğini kanıtlamadığını belirtiyor.

BORSALARDAKİ ETH PAYI AZALIYOR

Fiyat üzerindeki satış baskısına karşılık, borsalarda tutulan Ethereum'un dolaşımdaki arza oranı geriliyor. Shayan Markets'ın değerlendirmesinde yer verdiği grafiğe göre bu oran, 2025 başındaki yaklaşık yüzde 18 seviyesinden yüzde 12,3 civarına indi.

Gösterge, dolaşımdaki ETH'nin ne kadarının borsa cüzdanlarında bulunduğunu ölçüyor. Oranın düşmesi, borsalarda satışa sunulabilecek varlıkların toplam arz içindeki payının küçüldüğünü gösteriyor. Bu değişim, mevcut ETH'nin tamamının satılacağı veya borsa dışına çıkan varlıkların yeniden satışa dönmeyeceği anlamına gelmiyor.

Arzdaki daralmanın fiyatı destekleyebilmesi için talebin de güçlenmesi gerekiyor. Ethereum'un 2 bin 800 dolardan geri dönmesi, borsalardaki pay azalırken de satış baskısının oluşabildiğini ortaya koyuyor. Kısa vadeli toparlanmada ilk izlenecek eşik, yeniden 2 bin 700 doların üzerine çıkılması olacak.