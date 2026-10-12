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Ethereum'da milyon dolarlık transfer

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Ethereum'da milyon dolarlık transfer
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Ethereum Foundation ile geçmişte bağlantısı bulunan iki cüzdandan Kraken'e yaklaşık 11,13 milyon dolarlık ETH aktarıldığı bildirildi. Hareket satış ihtimalini gündeme getirirken, varlıkların borsada satıldığına ilişkin teyit bulunmuyor.

Zincir üstü işlemleri izleyen Lookonchain, 12 Ekim tarihli paylaşımında iki adresin Kraken'e toplam 4.393 ETH gönderdiğini açıkladı. Paylaşıma göre cüzdanlar, yaklaşık 10 yıl önce Ethereum Foundation bağlantılı bir adresten toplam 59.751 ETH almıştı. Son transferin dolar karşılığı, işlemlerin bildirildiği sıradaki değerlemeyi yansıtıyor.

Cüzdanların geçmişte kuruluştan ETH almış olması, bugün de onun kontrolünde olduklarını göstermiyor. Lookonchain transferleri kuruluşla ilişkilendirse de son işlemlerin Ethereum Foundation tarafından yapıldığı veya onaylandığı kesinleşmiş değil.

BORSA TRANSFERİ SATIŞI KANITLAMIYOR

Kraken'e gönderilen varlıklar borsada satışa sunulabilir. Bununla birlikte, bir borsa adresine aktarım yapılması tek başına satış işleminin gerçekleştiğini ortaya koymuyor. Lookonchain'in paylaşımında transferler yer alırken, ETH'nin hangi amaçla gönderildiğine veya karşılığında ne alındığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Zincir üstü analist EmberCN'nin aktardığı geçmiş hareketlere göre ilk tahsis edilen 59.751 ETH'nin toplam 49.751'i yıllar içinde Kraken'e taşındı. Bu miktar, başlangıçtaki varlıkların yaklaşık yüzde 83'üne karşılık geliyor. Geçmiş transferlerin toplamı da aynı miktarda ETH'nin satıldığını kanıtlamıyor.

HAZİNE POLİTİKASI DÖNEMSEL SATIŞA İZİN VERİYOR

Ethereum Foundation, 4 Haziran 2025'te yayımladığı hazine politikasında faaliyetlerini finanse etmek için dönemsel ETH satışlarını nasıl değerlendirdiğini açıklamıştı. Kuruluş, geleneksel para birimleriyle tuttuğu rezervleri işletme giderleri için belirlediği hedefle karşılaştırarak sonraki üç ayda ne kadar ETH satılması gerektiğini hesaplıyor.

Politika, bu değerlendirme sonucunda satış yapılmamasına da olanak tanıyor. Satış gerektiğinde kriptonun geleneksel paraya çevrildiği kanallar veya zincir üzerindeki takas işlemleri kullanılabiliyor. Son Kraken transferlerinin bu hazine programının bir parçası olduğuna ilişkin kuruluş açıklaması ise bulunmuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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