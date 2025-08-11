Ethereum yükselişi Bitcoin yatırımcılarını endişelendiriyor

Ethereum yükselişi Bitcoin yatırımcılarını endişelendiriyor
Sektör uzmanı Samson Mow, Ethereum yatırımcılarının ETH fiyatları yeterince yükseldiğinde Bitcoin'e geri döneceğini savundu. Jan3 CEO'su, ETH sahiplerinin kazançları BTC'ye çevireceğini ve yeni nesil 'yüksek fiyattan alan yatırımcılar' yaratacağını iddia etti. ETH son hafta yüzde 21 yükselişle 4.300 doları aştı ve 2021 zirvesine sadece yüzde 12 kaldı.

Kripto para piyasalarında döngüsel rotasyon tartışmaları yeniden alevlendi. Bitcoin savunucusu Samson Mow'un açıklamaları, altcoin yatırımcılarının stratejilerini sorgulatıyor. Mow'a göre, çoğu Ethereum sahibi aslında önemli miktarda Bitcoin'e sahip ve bunları Ethereum'a çevirerek yapay yükseliş oluşturuyor.

Ethereum Fiyatı Zirveye Yaklaşırken Satış Baskısı Uyarısı

Bitcoin benimseme firması Jan3'ün CEO'su Samson Mow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ethereum sahiplerinin uzun vadeli stratejilerini sorguladı. Mow, "Çoğu ETH sahibinin çok fazla BTC'si var ve yeni anlatılar üzerinde şişirmek için o BTC'yi ETH'ye çeviriyorlar." dedi.

Bitcoin maksimalisti, Ether yeterince yükseldiğinde sahiplerinin ETH'lerini satacaklarını ve böylece yeni nesil zararına satmak zorunda kalan sahipler yaratacaklarını iddia etti. "Uzun vadede kimse ETH istemiyor." şeklinde sert bir ifade kullandı.

Ethereum'un tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşmasının "zorlu" olacağını belirten Mow, "O psikolojik seviyeye ne kadar yaklaşırsan, satma dürtüsü o kadar güçlü oluyor." diyerek bunu 'Yatırımcı Paradoksu' olarak nitelendirdi.

Bu arada, ETH/BTC oranı dikkat çekici bir performans sergiledi. TradingView verilerine göre şu anda 0.036 olan bu oran, nisan ayındaki beş buçuk yıllık en düşük seviyesi olan 0.018'den bu yana ikiye katlandı.

Yatırımcı Ted Pillows ise farklı bir perspektif sunarak, Ether'in yeni bir zirve fiyata ulaşacağını ve mini bir alt sezon tetikleyeceğini öngördü. Pillows'a göre bu süreç, sermayenin yaklaşık 140.000 dolara kadar Bitcoin'e geri dönmesini, ardından da Ether ve altcoinlere son bir rotasyonun takip edeceğini işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

