Haberler

Ethereum, yapay zekâ ajanları için yeni standardını bu hafta ana ağa taşıyacak

Ethereum, yapay zekâ ajanları için yeni standardını bu hafta ana ağa taşıyacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ethereum, yapay zekâ ajanlarının farklı platform ve organizasyonlarla güvenli şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak ERC-8004 standardını bu hafta içinde mainnet'e taşıyacağını duyurdu.

Ethereum, yapay zekâ (AI) ajanları için güvensiz ortamlarda çalışabilecek yeni bir teknik standart geliştirdi. Ağustos 2025'te tanıtılan ERC-8004 önerisi, AI ajanlarının Ethereum üzerinde farklı kuruluşlarla izinsiz ve merkeziyetsiz bir ekonomik yapı içinde etkileşim kurmasına olanak tanıyacak. Standart, ajanların tam ekonomik katılımcılar olarak faaliyet göstermesini hedefliyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ERC-8004, keşfedilebilirlik ve taşınabilir itibar sistemi sunarak AI ajanlarının farklı organizasyonlar arasında etkileşim kurmasını ve güvenilirliğin her yerde geçerli olmasını sağlıyor. Bu, AI hizmetlerinin aracılar olmadan birlikte çalışabildiği küresel bir pazar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜ YAYINA ALINMASI BEKLENİYOR

Resmi Ethereum hesabı kesin bir tarih vermese de teklifin ortak yazarlarından MetaMask AI Başkanı Marco De Rossi, mainnet lansmanının "muhtemelen Perşembe günü saat Türkiye saatiyle 17:00 civarında" gerçekleşeceğini belirtti.

ERC-8004 önerisi, AI ajanların güven düzeylerinin risk ve güvenlik seviyesine göre kademelenebildiğini açıklıyor. Buna göre standart, pizza siparişi gibi düşük riskli işlemlerden tıbbi teşhis gibi yüksek riskli senaryolara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

Ethereum Vakfı AI Lideri Davide Crapis, ağın AI-AI etkileşimlerini sonuçlandıracak platform olma konusunda "eşsiz bir konumda" bulunduğunu vurguladı. Crapis, Ethereum'un misyonunun bir parçası olarak AI topluluğunu merkeziyetsiz altyapıyla buluşturmayı amaçladıklarını ekledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu