Ethereum, yapay zekâ ajanları için yeni standardını bu hafta ana ağa taşıyacak

Ethereum, yapay zekâ (AI) ajanları için güvensiz ortamlarda çalışabilecek yeni bir teknik standart geliştirdi. Ağustos 2025'te tanıtılan ERC-8004 önerisi, AI ajanlarının Ethereum üzerinde farklı kuruluşlarla izinsiz ve merkeziyetsiz bir ekonomik yapı içinde etkileşim kurmasına olanak tanıyacak. Standart, ajanların tam ekonomik katılımcılar olarak faaliyet göstermesini hedefliyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ERC-8004, keşfedilebilirlik ve taşınabilir itibar sistemi sunarak AI ajanlarının farklı organizasyonlar arasında etkileşim kurmasını ve güvenilirliğin her yerde geçerli olmasını sağlıyor. Bu, AI hizmetlerinin aracılar olmadan birlikte çalışabildiği küresel bir pazar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜ YAYINA ALINMASI BEKLENİYOR

Resmi Ethereum hesabı kesin bir tarih vermese de teklifin ortak yazarlarından MetaMask AI Başkanı Marco De Rossi, mainnet lansmanının "muhtemelen Perşembe günü saat Türkiye saatiyle 17:00 civarında" gerçekleşeceğini belirtti.

ERC-8004 önerisi, AI ajanların güven düzeylerinin risk ve güvenlik seviyesine göre kademelenebildiğini açıklıyor. Buna göre standart, pizza siparişi gibi düşük riskli işlemlerden tıbbi teşhis gibi yüksek riskli senaryolara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek.

Ethereum Vakfı AI Lideri Davide Crapis, ağın AI-AI etkileşimlerini sonuçlandıracak platform olma konusunda "eşsiz bir konumda" bulunduğunu vurguladı. Crapis, Ethereum'un misyonunun bir parçası olarak AI topluluğunu merkeziyetsiz altyapıyla buluşturmayı amaçladıklarını ekledi.