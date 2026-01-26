Ethereum Vakfı'ndan kuantum hamlesi

Ethereum Vakfı, ağın güvenliğini geleceğin kuantum bilgisayarlarına karşı korumak için "Post-Quantum" (PQ) adında özel bir birim oluşturdu. Vakfın kıdemli araştırmacısı Justin Drake, X üzerinden yaptığı açıklamada bu girişimi "en önemli stratejik öncelik" olarak nitelendirdi.

STRATEJİK ÖNCELİK VE TEKNİK ALTYAPI

Yeni kurulan ekibin liderliğini kriptografik mühendis Thomas Coratger üstlenirken, leanVM projesiyle tanınan kriptograf Emile de ekibe destek verecek. Justin Drake, kuantum dirençli hash tabanlı imzalar için optimize edilmiş minimalist bir sıfır bilgi kanıtı (ZK) sanal makinesi olan leanVM'i, Ethereum'un post-kuantum stratejisinin "temel taşı" olarak tanımladı.

Drake, vakfın yaklaşımını, "Yıllarca süren sessiz Ar-Ge çalışmalarının ardından, Vakıf yönetimi PQ güvenliğini resmen en üst stratejik öncelik ilan etti. Artık 2026 yılındayız ve süreç hızlanıyor. Tamamen PQ'ya geçme zamanı." sözleriyle özetledi.

1 MİLYON DOLARLIK ARAŞTIRMA FONU

Vakıf, bu teknolojik dönüşümü desteklemek için ciddi bir finansman ayırdı. Ethereum'un sıfır bilgi kanıtı sistemlerinin merkezinde yer alan bir hash fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla 1 milyon dolarlık "Poseidon Ödülü" duyuruldu. Bu rakam, geçen yıl açıklanan ve daha geniş kapsamlı post-kuantum kriptografik araştırmaları hedefleyen 1 milyon dolarlık Proximity Ödülü'ne ek olarak verildi.

Mühendislik tarafında ise çok istemcili (multi-client) post-kuantum mutabakat geliştirme ağları halihazırda çalışmaya başladı. Lighthouse ve Grandine istemcileri PQ geliştirme ağlarını (devnets) uygularken, Prysm'in de bu süreci takip etmesi bekleniyor. Ayrıca araştırmacı Antonio Sanso liderliğinde, post-kuantum işlemler üzerine iki haftada bir yapılacak geliştirici oturumları önümüzdeki ay başlayacak.

GENİŞLEYEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sektör genelinde kuantum hazırlıkları hız kazanmış durumda. Coinbase, Blockchain ağlarına yönelik kuantum risklerini değerlendirmek için bağımsız bir danışma kurulu oluşturduğunu duyurdu. Kurulda Stanford kriptografı Dan Boneh ve Teksas Üniversitesi profesörü Scott Aaronson ile birlikte Justin Drake de yer alıyor.

Bu adım, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in 12 Ocak'ta yayınladığı ve çekirdek geliştiricilerin ayrılması durumunda ağın güvenli kalıp kalamayacağını değerlendiren "walkaway test" (ayrılma testi) çerçevesini takip ediyor. Buterin, kuantum direncini "pazarlık edilemez" bir unsur olarak listelemiş ve mevcut şifrelemeyi kırabilecek kuantum bilgisayarların 2030'dan önce ortaya çıkma olasılığını yüzde 20 olarak tahmin etmişti.

Yatırım dünyası da bu riski fiyatlamaya başladı. Jefferies stratejisti Christopher Wood, kuantum bilgisayarları "varoluşsal" bir risk olarak görerek geçen hafta model portföyündeki yüzde 10'luk Bitcoin tahsisini kaldırdı. Bitcoin'in kuantum dirençli güncelleme için zorlu bir hard fork sürecine ihtiyaç duyabileceği belirtilirken, Ethereum'un hesap soyutlama (account abstraction) yol haritasının daha net bir geçiş süreci sunduğu ifade ediliyor.