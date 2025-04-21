Ethereum Vakfı liderlik değişimiyle stratejik dönüşüm başlattı

Ethereum ekosistemini geliştiren kâr amacı gütmeyen Ethereum Vakfı, stratejik önceliklerinde önemli bir değişime gidiyor. 21 Nisan'da X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşım yapan Vakıf ortak yönetici direktörü Tomasz Stanczak, kuruluşun liderlik yapısındaki değişimin Vitalik Buterin'e günlük işler ve kriz yönetimi yerine yenilikçi araştırmalara odaklanma imkanı sağladığını vurguladı. Stanczak, Buterin'in paylaştığı her fikrin ve yönlendirmenin uzun vadeli atılımları hızlandırdığını ifade etti.

Liderlik Yapısındaki Değişim Araştırmaları Hızlandıracak

Ethereum Vakfı, Mart ayında önemli bir liderlik değişimine imza attı. Kuruluş, 1 Mart'ta temel araştırmacısı Hsiao-Wei Wang ve Nethermind'ın CEO'su Tomasz Stanczak'ın 17 Mart'tan itibaren eş yöneticiler olarak görev yapacağını duyurdu.

Bu yapısal değişim, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in günlük operasyonlardan uzaklaşarak araştırma faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağladı. Stanczak, Buterin'in paylaştığı fikirlerin ve iletişimin uzun vadeli atılımları hızlandırdığını belirtti.

Liderlik değişiminin ardından Buterin, Ethereum Blockchain ağının gizlilik ve performans sınırlamalarına yönelik önemli öneriler yayınladı. 11 Nisan'da bir gizlilik yol haritası açıklayan Buterin, kullanıcı işlemlerini anonimleştiren ve "ideal olarak varsayılan olarak açık olması gereken" özellikleri taslak olarak sundu.

20 Nisan'da ise Ethereum Sanal Makinesi'nin (EVM) sözleşme dilinde değişiklik önererek Blockchain'in yürütme katmanının verimliliğini ve hızını artırmayı hedefledi.

Stanczak, Ethereum Vakfı'nın araştırmalarının çoğunu "yakın vadeli" hedeflere kaydıracağını açıkladı. Bu hedefler arasında kullanıcı deneyimi ve ölçeklendirme zorlukları yer alıyor. Vakıf, Pectra, Fusaka ve Glamsterdam protokol değişikliklerinde Katman-1 ölçeklendirme, Katman-2 ölçeklendirme için destek ve birlikte çalışabilirlik gibi iyileştirmelere yoğunlaşacak.

Vakıf aynı zamanda uzun vadeli projeleri de desteklemeyi sürdürecek. Stanczak, üst düzey araştırmacılardan gelen fikirlerin, yeni nesil yürütme ve uzlaşma katmanları gibi girişimler sayesinde bir veya iki yıl içinde hayata geçirilebileceğini vurguladı.