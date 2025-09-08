Haberler

Ethereum'un stablecoin arzı rekor kırdı: 165 milyar dolara ulaştı

Ethereum'un stablecoin arzı rekor kırdı: 165 milyar dolara ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ethereum, geçen hafta her gün yaklaşık 1 milyar dolar stablecoin ekleyerek toplam arzı 165 milyar dolara çıkardı. Tokenize altın ve ABD tahvilleri de rekor seviyelere ulaştı.

Ethereum ağındaki stablecoin arzı geçen hafta 5 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 165 milyar dolara çıktı. Bu gelişme, ağın yüzde 57'lik pazar payıyla rakiplerine karşı üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

Ethereum Stablecoin Arzı 165 Milyar Dolar ile Rekor Seviyede

Ethereum, stablecoin ihracı için en çok tercih edilen ağ olmaya devam ediyor. Tron'un pazar payı yüzde 27 seviyesinde kalırken Solana, yüzde 4'ün altında pay alabiliyor. Uzmanlara göre Ethereum'un altyapısı, regülasyonlara uyumlu ürün geliştirmek isteyen finans kurumları için güvenli bir seçenek sunuyor.

Stablecoinlerin yanı sıra Ethereum üzerindeki tokenize altın arzı da yılbaşından bu yana iki katına çıkarak 2,4 milyar dolara ulaştı. Piyasa kaynaklarına göre Ethereum, tokenize emtialarda yüzde 77, Polygon ağıyla birlikte ise yüzde 97'lik bir hakimiyet kurmuş durumda. Ayrıca Ethereum, tokenize ABD tahvillerinde de yüzde 70'in üzerinde pazar payına sahip.

Gerçek dünya varlıklarının (RWA) Blockchain üzerinde tokenleştirilmesi, Ether fiyatını yukarı taşıyan en önemli faktörlerden biri oldu. Nisan ayından bu yana yüzde 200 değer kazanan Ether, 24 Ağustos'ta 5.000 doların hemen altında zirve gördü. Şirket hazinelerinin beş ay içinde toplam arzın yaklaşık yüzde 4'ünü toplaması da bu yükselişi destekledi.

Küresel finans kuruluşları da ürünlerini tokenleştirmek için Ethereum'u tercih ediyor. Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden Fidelity, 1 Eylül'de Ethereum üzerinde tokenize ABD tahvilleri fonunu başlattı. Fidelity Digital Interest Token (FDIT) isimli ürünün varlık büyüklüğü kısa sürede 203,6 milyon dolara ulaştı.

Ethereum'un stablecoinler, tokenize altın ve ABD tahvilleri gibi farklı varlık sınıflarındaki liderliği, Blockchain ekosisteminde güvenilirliğini artırıyor. Bu gelişmeler, hem geleneksel finans kurumlarının hem de bireysel yatırımcıların tokenizasyon sürecine ilgisini daha da yükseltiyor.

