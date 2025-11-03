Haberler

Ethereum stablecoin hacmi Ekim'de 2,8 trilyon dolara ulaştı

Ethereum stablecoin hacmi Ekim'de 2,8 trilyon dolara ulaştı
Güncelleme:
Ethereum ağındaki stablecoin işlem hacmi Ekim ayında rekor kırarak 2,82 trilyon dolara ulaştı. Piyasa verileri, hacmin bir önceki aya göre yüzde 45 arttığını gösteriyor. Kripto piyasası gerilemesine rağmen yatırımcıların getiri fırsatlarına yönelmesi, hacim artışında etkili oldu.

Ethereum ağında stablecoin işlemleri Ekim ayında 2,82 trilyon dolara ulaşarak yeni bir zirveye çıktı. Bu artış, yatırımcıların piyasa yavaşlaması sırasında getiri odaklı fırsatlara yönelmesiyle ilişkilendirildi.

Getiri Arayışı Stablecoin Talebini Artırdı

Son verilere göre Ethereum üzerindeki stablecoin işlem hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 45 artarak 1,94 trilyon dolardan 2,82 trilyon dolara yükseldi. USDC 1,62 trilyon dolarlık işlem hacmiyle ilk sırada yer alırken, onu 895,5 milyar dolarlık hacimle USDT izledi. MakerDAO'nun DAI'si ise 136 milyar dolarlık hacimle üçüncü sırada yer aldı.

Presto Research araştırmacısı Min Jung, Circle'ın halka arzı ve Genius Act yasasının ardından stablecoin piyasasında yoğun bir hareketlilik gözlendiğini belirtti. Jung, özellikle "likit getiri token'ları" etrafındaki faaliyetlerin hızlandığını ve yeni stablecoin projelerinin yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu ise stablecoin hacmindeki artışın, yatırımcıların likidite yönetiminde aktif rol aldığını gösterdiğini ifade etti. Liu, birçok yatırımcının kar realizasyonu sürecinde stablecoin'leri hem koruma hem de getiri aracı olarak kullandığını söyledi.

Stablecoin ihraççıları, Ekim ayında kripto protokolleri arasında en yüksek gelir payını elde etti. Circle ve Tether gibi büyük ihraççılar, rezerv varlıklarından elde ettikleri faiz gelirleriyle kârlılıklarını artırmaya devam ediyor. LVRG Research Direktörü Nick Ruck, stablecoin hacmindeki büyümenin ödeme ve sınır ötesi işlem gibi spekülatif olmayan kullanım alanlarının da geliştiğine işaret etti.

