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Ethereum Pectra yükseltmesi yaklaşıyor

Ethereum Pectra yükseltmesi yaklaşıyor
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Ethereum (ETH) ekosisteminde çığır açacak Pectra yükseltmesi için hazırlıklar hız kazanıyor. Geliştiriciler, doğrulayıcı stake limitini 32 ETH'den 2.048 ETH'ye çıkaracak güncellemeyi test etmek üzere Mekong test ağını devreye aldı. Yükseltmenin 2025'in ilk yarısında ana ağda kullanıma sunulması planlanıyor.

Ethereum Blockchain ağı önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Geliştiriciler tarafından "oyun alanı" olarak tanımlanan Mekong test ağı, cüzdan deneyiminden hesap soyutlamaya, stake limitlerinden çıkış mekanizmalarına kadar birçok yeniliği test edecek.

Pectra ile 8 Temel Değişiklik Yolda

Ethereum çekirdek geliştiricileri, Pectra yükseltmesi kapsamında hayata geçirilecek değişiklikleri değerlendirmek için Mekong test ağını hizmete sundu. Başlangıçta 20 olan Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) sayısı sekize düşürüldü.

Test ağı kısa bir süre aktif kalacak olsa da tüm önerilen EIP'lerle birlikte Pectra için özellik tamamlanmış olarak değerlendiriliyor. Geliştiriciler, bu süreçte bazı küçük özellik değişiklikleri veya daha küçük EIP'ler görebileceklerini belirtti.

Mekong test ağında geçer not alan özellikler, Sepolia gibi halka açık test ağlarına ve ardından 2025'in ilk yarısında Ethereum ana ağına taşınacak. Bu süreç, kripto cüzdanlarında ve hesap soyutlamada kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, stake limitlerinin güncellenmesi ve para yatırma-çıkış mekanizmalarının optimize edilmesi gibi önemli güncellemeleri içeriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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