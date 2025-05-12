PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Ethereum Pectra güncellemesiyle değerini artırarak dev şirketleri geride bıraktı

Ethereum Pectra güncellemesiyle değerini artırarak dev şirketleri geride bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un Pectra güncellemesi sonrası Ethereum (ETH) fiyatı 5 günde yüzde 42 artarak 2.550 dolara ulaştı ve piyasa değeri 308 milyar doları aşarak Coca-Cola ve Alibaba'yı geride bıraktı. Güncelleme ikinci katman ölçekleme, doğrulayıcı limitleri ve akıllı cüzdan özelliklerini iyileştirdi.

Ethereum ağının Pectra güncellemesi kripto para piyasasına damga vurdu. ETH, güncellemenin ardından beş gün içinde değerini yüzde 42 artırarak 2.550 dolar seviyesine ulaştı. Bu etkileyici yükseliş, Ethereum'un piyasa değerinin 308 milyar doları aşmasını ve küresel devler Coca-Cola ile Alibaba'yı geride bırakmasını sağladı.

Pectra Güncellemesi Ethereum Ekosistemini Dönüştürüyor

12 Mayıs itibarıyla piyasa veri takipçilerine göre, Ether (ETH), Coca-Cola ve Alibaba gibi küresel devleri geride bırakarak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 39. varlığı konumuna yükseldi. Son verilere göre ETH, yaklaşık 2.550 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto paranın toplam piyasa değeri 308 milyar doları aştı.

Karşılaştırma yapılacak olursa, Coca-Cola hisseleri yaklaşık 70 dolar seviyesinde işlem görmekte ve şirkete 303,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri sağlıyor. Alibaba hisseleri ise yaklaşık 125 dolar seviyesinde işlem görerek 303,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu durum, Ethereum'un geleneksel finans piyasalarındaki büyük oyuncularla rekabet edebilirliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ETH'nin son dönemdeki bu dikkat çekici fiyat hareketi, ağda gerçekleştirilen Pectra güncellemesinin ardından geldi. Bu güncelleme, özellikle ikinci katman ölçekleme verilerinin depolanması, doğrulayıcı (validator) kullanıcı deneyimi ve akıllı hesap cüzdanı kullanıcı deneyimi özelliklerinde önemli iyileştirmeler getirdi.

Başlangıçta Mart 2025 için planlanan Pectra güncellemesi, test aşamasında karşılaşılan bazı teknik zorluklar nedeniyle gecikmelere sahne oldu. Güncelleme, 24 Şubat'ta Ethereum'un Holesky test ağına uygulandı. Gerçekleştirilen bu denemede ağda sonlandırılamadı ve geliştiriciler ortaya çıkan sorunları tespit edip çözmeye odaklandı. 5 Mart'ta Sepolia test ağına yayınlanan Pectra, burada da geliştiricilerin boş blokların oluşmasına neden olan bir saldırgan tarafından daha da kötüleştirilen hatalarla mücadelesine tanık oldu.

Uygulamaya hazırlık sürecinde Ethereum çekirdek geliştiricileri, ana ağa güncellemeyi 7 Mayıs'ta nihayet uygulamadan önce "Hoodi" adında yeni bir test ağı oluşturdu.

Pectra güncellemesi ile birlikte, Harici Olarak Sahip Olunan Hesaplar (EOA'lar), akıllı sözleşmeler gibi davranarak ETH olmayan tokenlarla gas ücretlerinin ve ödemelerin karşılanabilmesine olanak tanıdı. Ayrıca, doğrulayıcıların stake etme limitleri 32 ETH'den 2.048 ETH'ye yükseltilerek büyük stake sahipleri için işlemler önemli ölçüde basitleştirildi. Güncelleme, aynı zamanda blok başına veri blobu (data blobs) sayısını artırarak ikinci katman ağlar için daha iyi ölçeklenebilirlik ve daha düşük işlem maliyetleri vaat ediyor.

Pectra güncellemesinin hayata geçirilmesinin ardından ETH'nin fiyatı hızlı bir yükselişe geçti. Kripto para veri platformlarına göre, 7 Mayıs'ta yaklaşık 1.786 dolar seviyesinde işlem gören Ether, 12 Mayıs'ta 2.550 dolara kadar tırmanarak değerinde beş gün gibi kısa bir sürede yüzde 42'lik bir artış kaydetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title