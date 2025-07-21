Ethereum NFT hacmi iki haftada dört katına çıktı

Nft dünyası son iki haftada güçlü bir toparlanma sergiledi. Verilere göre Ethereum'daki NFT ticaret hacmi sadece iki hafta önceki 18,3 milyon dolardan 75 milyon dolara yükseldi. Bu artış, ETH fiyatının 2.525 dolardan 3.730 dolara çıkmasıyla paralel bir seyir izledi.

NFT Piyasası Altı Aylık Düşüşten Çıkıyor

NFT piyasasındaki bu canlanma, 2021 zirvesinden bu yana yaşanan düşüş trendinin tersine dönmesi açısından önemli. 2024 NFT ticaret hacmi için şimdiye kadarki en kötü yıl olmuş ve satışlar yıllık bazda yüzde 18 düşüş kaydetmişti.

Sektör devlerinden Yuga Labs, bu yılın başlarında stratejik bir karar alarak Moonbirds, Cryptopunks ve Meebits'in fikri mülkiyetini çeşitli alıcılara sattı. Şirket, ana odağını sürükleyici metaverse platformu Otherside'a kaydırdığını açıkladı.

Kurumsal yatırımcı ilgisi de güçleniyor. Cboe BZX borsası geçen ay, Canary Capital'den Pudgy Penguins tarafından başlatılan PENGU tokenını tutacak bir ETF için form 19b-4 başvurusunda bulundu. Bu başvuru, fonun onayı için SEC inceleme sürecinin başladığına işaret ediyor.

Pazar günü gerçekleşen CryptoPunk alımı da piyasadaki güvenin geri döndüğünün önemli bir göstergesi oldu. Blockchain verileri, kimliği bilinmeyen bir balinanın 45 CryptoPunk NFT'yi milyonlarca dolarlık bir alımda topladığını gösteriyor. Bu satın alımın akabinde, CryptoPunk'ların taban fiyatı yaklaşık 175.000 dolar seviyesine yerleşti.