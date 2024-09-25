Ethereum kurucusu Celo ağının L2 geçişini destekledi

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Celo Blockchain, stablecoin kullanımında Tron ağını geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu gelişme, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin tarafından da takdirle karşılandı. Buterin, Celo'nun yakında gerçekleşecek Ethereum L2 geçişini desteklediğini belirterek, bu hamlenin küresel finans erişimini iyileştirme potansiyeline dikkat çekti. Celo'nun bu başarısı, kripto ekosisteminde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Celo Ethereum Ekosistemine Genişliyor

Celo Blockchain, son dönemde kaydettiği ilerleme ile kripto para dünyasının gündemine yerleşti. Özellikle stablecoin kullanımında Tron ağını geride bırakması, sektörde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, Celo'nun finansal kapsayıcılık misyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Celo'nun bu başarısını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir mesajla kutladı. Buterin "Bu gelişmeyi görmek harika. Dünya çapında temel ödemelere ve finansa erişimi iyileştirmek, Ethereum'un dünyaya faydalı olabileceği her zaman kilit bir yol olmuştur. Celo'nun bu konuda ilerleme kaydettiğini görmek muhteşem." ifadelerini kullandı.

Celo'nun başarısı, yalnızca stablecoin kullanımındaki artışla sınırlı kalmıyor. Celo ağı, yakın zamanda Ethereum L2'ye geçiş yaparak ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu geçiş, Celo ve Ethereum arasında daha yakın bir entegrasyon sağlayacak. Buterin, bu hamlenin Celo'nun küresel finans erişimini artırma potansiyelini daha da yükselteceğini vurguladı.

Celo'nun L2'ye geçişi, Temmuz 2023'te Celo geliştiricisi cLabs tarafından gündeme getirildi. Şu anda Temmuz 2024'te başlatılan Dango ve 26 Eylül'de L2'ye yükseltilmesi beklenen Alfajores olamak üzere iki L2 test ağı çalıştırıyor. Bu geçiş, Celo'nun Ethereum ağıyla daha yakın entegrasyonunu sağlayacak ve ağ yeteneklerini geliştirecek.

Celo ekibi, L2'ye geçişin Celo ve Ethereum arasında daha önce mümkün olmayan köprüleme açısından bir dizi fayda sağlayacağını belirtti. "L2 olmak, Celo'yu sadece Ethereum'un geniş ağıyla daha yakından entegre etmekle kalmıyor, aynı zamanda topluluğumuzu daha büyük bir güvenle yenilik yapma ve erişim sağlama konusunda güçlendiriyor." açıklamasında bulundu.

Celo Blockchain ağı, 2024 yılında önemli stablecoin operatörleri tarafından benimsenme konusunda büyük bir artış gördü. USDC operatörü Circle, Şubat 2024'te Celo üzerinde ilk USDC tokenlarını piyasaya sundu. O zamandan beri, Celo üzerinde 40 milyon dolarlık bir arz oluştu.

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin operatörü olan Tether, Mart 2024'te USDT stablecoini için Celo entegrasyonunu resmen duyurdu. 25 Eylül itibarıyla, dolaşımda 209 milyon dolarlık Celo tabanlı USDT tokenı bulunuyor.

Blockchain veri sağlayıcısı Artemis.xyz'ye göre Celo Eylül 2024'te stablecoin kullanımı için günlük aktif adresler açısından Tron Blockchain ağını geçti. Artemis analistleri, Minipay ve Valora gibi uygulamaların stablecoin benimsenmesindeki artışa önemli katkıda bulunduğunu savundu.