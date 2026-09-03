Ethereum kaybettiği desteği geri aldı

Hareket, Ethereum'un son 24 saatteki kazancını yaklaşık yüzde 2'ye taşıdı. Kripto para 2 bin 438 dolardaki Fibonacci bölgesinin üzerine çıktı. Satıcıların ağustos sonundan beri savunduğu üst direnç kuşağı ise henüz aşılamadı.

Genel risk iştahı da kırılgan. ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışma, 3 Eylül'de Brent petrolü altı haftanın zirvesi olan 97,39 dolara taşıdı ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu diri tutabileceği endişesini büyüttü. Piyasa ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından 16 Eylül'de açıklanacak faiz kararına hazırlanıyor. Tahmin piyasası Kalshi, 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yüzde 53 olarak fiyatlıyor ve olası bir artırım, getirili varlıkların cazibesini yükselterek kripto paralar üzerinde baskı oluşturabilir.

KAYNAĞIN ÖLÇÜMÜNDE RSI 50'NİN ALTINDAYDI

Dört saatlik grafikte Ethereum, ağustos sonundaki yükselişin ardından alçalan zirveler oluşturdu. Kaynağın ölçtüğü sırada dört saatlik göreli güç endeksi (RSI) 43,86 ile nötr kabul edilen 50 seviyesinin altındaydı. Bu da kısa vadeli momentumun zayıf olduğunu gösteriyordu. Fiyatın o andan bu yana 2 bin 430 dolar dolayındaki Bollinger orta bandının üzerine çıkması kısa vadeli görünümü bir miktar iyileştirdi, ancak net bir yükseliş dönüşü henüz onaylanmadı. Kaynağın ölçümünde bandın üst sınırı 2 bin 493 dolar, alt sınırı ise 2 bin 366 dolardı.

SEVİYELER İKİ YÖNLÜ, GÜNLÜK YAPI HÂLÂ GÜÇLÜ

CoinGlass'ın likidite haritası, mevcut fiyatın hemen altında ve üstünde kaldıraçlı pozisyonların biriktiğini gösteriyor. Aşağıda en yakın büyük küme 2 bin 350 ile 2 bin 360 dolar arasında toplanıyor ve bu bölgeye iniş, uzun pozisyonların tasfiyesini tetikleyip satışı artırabilir. Fiyat, 2 bin 430 ile 2 bin 450 dolar arasındaki likidite kümesine ulaştı. En büyük yığın ise analistlerin işaret ettiği direnç ve ağustos zirvesiyle örtüşen 2 bin 535 ile 2 bin 550 dolar arasında birikiyor.

Günlük grafikte yapı daha güçlü. Ethereum uzun vadeli ortalamalarının belirgin biçimde üzerinde kalıyor ve orta vadeli ortalamanın uzun vadelinin üzerine çıkmasıyla oluşan yükseliş sinyali, para akışının da pozitif seyretmesiyle destekleniyor. Yine de analistler kısa vadede temkinli. Analist Daan Crypto Trades, 2 bin 400 doları normal bir kırılım testini daha derin bir geri dönüşten ayıran kritik seviye olarak gösterdi. Ted Pillows da 2 bin 350 doların altında haftalık bir kapanışın yolu 2 bin 200 dolara açabileceğini, direncin 2 bin 540 ve 2 bin 800 dolarda yoğunlaştığını söyledi. Ethereum böylece 2 bin 350 ile 2 bin 400 dolar arasındaki desteğin üzerinde kalırken 2 bin 493 ile 2 bin 550 dolar arasındaki direnç kuşağını test ediyor.