Ethereum ile Solana arasındaki DEX hacim farkı kapanıyor

Solana'nın merkeziyetsiz borsa (DEX) hacminde Ethereum'a karşı sürdürdüğü üstünlük son aylarda hızla eridi. Solana'nın Ethereum'a göre hacim oranı Ocak 2026'daki yüzde 218'lik zirveden yüzde 94'e gerileyerek 12 aylık dip seviyesine indi. Her iki ağ da şu an aylık yaklaşık 45 milyar dolarlık DEX hacmi işliyor.

Ethereum'un bu dönemdeki görece dayanıklılığı yapısal farklılıklardan kaynaklanıyor. Daha derin likidite havuzları, stablecoin çiftleri ve DeFi aktivitesi spekülatif iştahın azaldığı dönemlerde Ethereum hacmini daha iyi koruyor.

SOLANA'NIN HACİM TABANI İZLENECEK

Mevcut denge her iki ağa da zincir üstü aktivite yeniden canlandığında hacim yakalamak için konumlanma fırsatı veriyor. Solana düşük ücret ve yüksek işlem kapasitesiyle perakende odaklı aktiviteye ve olası memecoin ya da yapay zeka ajanı anlatılarının canlanmasına avantajlı konumda bulunuyor. Ethereum ise kilitli toplam değer derinliği, kurumsal aşinalık ve hacim bileşiminin kalitesiyle öne çıkıyor.

Solana'nın hacim tabanının mevcut seviyelerde tutunup tutunmayacağı ya da daralmanın süreceği kritik bir gösterge olacak. Bitcoin hakimiyetinin yumuşamaya başlamasıyla birlikte hacmin burada dengelenmesi spekülatif sermayenin yeniden devreye girmeye başladığının erken sinyali olabilir. Bu senaryoda perakende tabanı nedeniyle Solana'nın ilk yararlanan olması bekleniyor.

Serkan KÖSE
