Ethereum haftalık yükselişte Bitcoin dahil tüm büyük kripto paraları geçti

Kripto piyasası son haftalarda ABD-Çin ticaret müzakerelerinin olumlu seyri ve makroekonomik göstergelerin etkisiyle yükseliş trendine girdi. Ethereum bu süreçte dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarında bekleme modunu sürdürmesine rağmen kripto ekosistemi yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Kurumsal Yatırımcılar ETH Alırken Ethereum Rallide Lider

Ethereum son yedi gün içinde Bitcoin ve diğer üst düzey altcoinlerden daha iyi performans gösterdi. ETH'nin bu haftaki yükselişi, Nisan ayından bu yana süregelen kurumsal yatırımcı talebinin bir sonucu olarak yorumlanıyor. Ethereum 2000 dolar seviyesine yükseldi.

CoinShares verileri, borsada işlem gören spot Ethereum fonlarının iki ardışık hafta para girişi yaşandığını gösterdi. Bazı piyasa katılımcıları 7 Mayıs'ta gerçekleşen Pectra yükseltmesinin fiyatları olumlu etkilediğini düşünse de Nansen Araştırma Analisti Nicolai Sondergaard bunun uzun vadeli bir süreç olacağının altını çizdi.

Sondergaard, büyük sermaye sahiplerinin ETH biriktirdiğine dikkat çekti. Özellikle Wintermute gibi şirketlerin son 24 saatte önemli miktarda ETH aldığı gözlemlendi.

Ethereum halen mart ayı düşüklerinin altında ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.878 dolardan yüzde 59 uzakta işlem görüyor. IntoTheBlock verilerine göre ETH tutan yaklaşık 65,5 milyon adres değer kaybı yaşıyor. Bitcoin ise gün içinde birkaç kez 100.000 dolar seviyesine yükseldi.