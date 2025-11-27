Haberler

Ethereum gas limitini 60 milyona çıkardı: İşlem kapasitesi arttı

Ethereum gas limitini 60 milyona çıkardı: İşlem kapasitesi arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ethereum (ETH) ağının blok gas limiti 45 milyondan 60 milyona yükseltildi. Doğrulayıcıların çoğunluğunun onayıyla gerçekleşen artış, işlem kapasitesini iki katına çıkardı. Güncelleme, 3 Aralık'ta hayata geçecek Fusaka hard fork'u öncesinde geldi.

Ethereum (ETH) ağının blok gas limiti, topluluk taleplerinin ardından 45 milyondan 60 milyona yükseltildi. Ağ verileri, 25 Kasım'da doğrulayıcıların yarısından fazlasının onay vermesiyle artışın otomatik olarak uygulandığını gösteriyor.

Bir Yılda İki Kat Artış

Ethereum Foundation araştırmacısı Toni Wahrstätter, artışı X platformundan duyurdu. Wahrstätter, topluluğun bir yıl önce gas limiti artışı için kampanya başlattığını ve bu süreçte kapasitenin iki katına çıktığını belirtti.

Bağımsız Blockchain araştırmacısı Zhixiong Pan, artışın üç temel gelişmenin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu açıkladı. Bunlar arasında EIP-7623 ile getirilen protokol düzeyinde blok boyutu korumaları, farklı istemcilerdeki optimizasyonlar ve aylarca süren testnet sonuçları yer alıyor.

Buterin'den Hedefli Ölçeklendirme Mesajı

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, gas limiti artışının tek tip kapasite artışı yerine daha hedefli optimizasyona geçişin parçası olduğunu vurguladı. Buterin, gelecekteki ayarlamaların yüksek işlem gücü gerektiren operasyonlar için daha yüksek gas maliyetleriyle eşleştirilebileceğini öne sürdü. Bu yaklaşım, etkili blok boyutları büyürken ağ verimliliğini korumayı amaçlıyor.

Gas limiti artışı, Ethereum ölçeklendirme ağlarının son 24 saatte saniyede 31.000 işlem rekoruyla aynı döneme denk geldi. Perpetual işlemlere odaklanan bir sıfır bilgi toplama ağı olan Lighter, yaklaşık 1,2 milyar dolarlık toplam kilitli değerle saniyede 5.455 işlemle liderliği aldı. Base ise saniyede 137 işlemle ikinci sırada yer aldı.

Güncelleme, 3 Aralık'ta planlanan Fusaka hard fork'unun birkaç gün öncesinde geldi. Fusaka, testnet ağlarında aktif hale getirildi ve yakın zamanda 2 milyon dolarlık bir denetim yarışması açıldı.

Fusaka'nın merkezinde, veri kullanılabilirliği örneklemesini yeniden tasarlayan PeerDAS yer alıyor. Buterin, bu yeni mimariyi daha güvenilir ve verimli toplama veri aktarımı için kritik olarak nitelendirmişti. Fusaka ayrıca rutin istemci güncellemeleri, konsensüs iyileştirmeleri ve güvenlik güçlendirme önlemleri içeriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
title