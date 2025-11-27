Ethereum gas limitini 60 milyona çıkardı: İşlem kapasitesi arttı

Ethereum (ETH) ağının blok gas limiti, topluluk taleplerinin ardından 45 milyondan 60 milyona yükseltildi. Ağ verileri, 25 Kasım'da doğrulayıcıların yarısından fazlasının onay vermesiyle artışın otomatik olarak uygulandığını gösteriyor.

Bir Yılda İki Kat Artış

Ethereum Foundation araştırmacısı Toni Wahrstätter, artışı X platformundan duyurdu. Wahrstätter, topluluğun bir yıl önce gas limiti artışı için kampanya başlattığını ve bu süreçte kapasitenin iki katına çıktığını belirtti.

Bağımsız Blockchain araştırmacısı Zhixiong Pan, artışın üç temel gelişmenin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu açıkladı. Bunlar arasında EIP-7623 ile getirilen protokol düzeyinde blok boyutu korumaları, farklı istemcilerdeki optimizasyonlar ve aylarca süren testnet sonuçları yer alıyor.

Buterin'den Hedefli Ölçeklendirme Mesajı

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, gas limiti artışının tek tip kapasite artışı yerine daha hedefli optimizasyona geçişin parçası olduğunu vurguladı. Buterin, gelecekteki ayarlamaların yüksek işlem gücü gerektiren operasyonlar için daha yüksek gas maliyetleriyle eşleştirilebileceğini öne sürdü. Bu yaklaşım, etkili blok boyutları büyürken ağ verimliliğini korumayı amaçlıyor.

Gas limiti artışı, Ethereum ölçeklendirme ağlarının son 24 saatte saniyede 31.000 işlem rekoruyla aynı döneme denk geldi. Perpetual işlemlere odaklanan bir sıfır bilgi toplama ağı olan Lighter, yaklaşık 1,2 milyar dolarlık toplam kilitli değerle saniyede 5.455 işlemle liderliği aldı. Base ise saniyede 137 işlemle ikinci sırada yer aldı.

Güncelleme, 3 Aralık'ta planlanan Fusaka hard fork'unun birkaç gün öncesinde geldi. Fusaka, testnet ağlarında aktif hale getirildi ve yakın zamanda 2 milyon dolarlık bir denetim yarışması açıldı.

Fusaka'nın merkezinde, veri kullanılabilirliği örneklemesini yeniden tasarlayan PeerDAS yer alıyor. Buterin, bu yeni mimariyi daha güvenilir ve verimli toplama veri aktarımı için kritik olarak nitelendirmişti. Fusaka ayrıca rutin istemci güncellemeleri, konsensüs iyileştirmeleri ve güvenlik güçlendirme önlemleri içeriyor.