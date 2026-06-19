Ethereum Foundation'daki ayrılık sarsıntı sürüyor

Mart 2025'ten bu yana eş icra direktörü olarak görev yapan Hsiao-Wei Wang, Ethereum Foundation'dan (EF) ayrılacağını açıkladı. Wang'ın ayrılığı, şubatta eş icra direktörlüğünden ayrılan Tomasz Stanczak başta olmak üzere bir dizi üst düzey ayrılığın ardından geldi. Wang, çıktığı iznin ardından görevi bırakmaya karar verdiğini bildirdi.

EF Araştırma ekibine 2017 ortasında çekirdek Layer 1 araştırmacısı olarak katılan Wang, parçalama (sharding) kavram kanıtları ve uzlaşı mekanizmaları gibi alanlara odaklandı. Ayrıca Ethereum'un hisse ispatına (proof-of-stake) geçişini destekleyen Beacon Chain'in tasarımına yardım etti. Geçen yıl kurumdaki yeniden yapılanma sırasında Stanczak'ın yanında eş icra direktörlüğüne yükseltildi. Daha sonra sabatik izne ayrılmadan önce vekil eş direktör Bastian Aue ile çalışmak üzere baş direktörlüğü devraldı.

Wang, perşembe günü yaptığı duyuruda, "İznimin ardından Ethereum Foundation'daki eş icra direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevimden bugün itibarıyla ayrılmaya karar verdim." dedi. Aynı isim, eş icra direktörü olarak görev yapmanın kendisine Ethereum topluluğunun nasıl iş birliği yaptığına dair daha büyük resmi gösterdiğini belirterek EF'nin yanı sıra altyapıyı kuran ve kullanan geliştiriciler, araştırmacılar, doğrulayıcılar ve diğer katkı sunanlar arasında başarılanlarla gurur duyduğunu ifade etti.

PROTOKOL EKİBİNİN ÜÇ LİDERİNDEN İKİSİ DE AYRILDI

Son aylarda EF'den çok sayıda üst düzey araştırmacı ve yönetici ayrıldı. Bunların arasında Protokol ekibinin üç liderinden ikisi olan Barnabé Monnot ve Tim Beiko yer aldı. Kalan eş lider Alex Stokes ise izne çıktığını duyurdu. Josh Stark da yedi yılın ardından martta istifa etti.

Bu yılın başında EF, sansür direnci, açık kaynak, gizlilik ve güvenlik (CROPs) alanlarına odaklanacağını belirten bir görev bildirgesi yayımlamıştı. Bazıları bunu, Ethereum'un kurumsal dünyada rekabetçi kalma ihtiyacını değersizleştirme olarak yorumladı. EF'nin ayrıca çalışanlardan bu görev bildirgesi ve CROPs ile ilgili bir sadakat taahhüdü imzalamasını istediği ve bunun büyük tepki çektiği bildirildi.

LUBIN EF'Yİ ÜÇ GRUBA BÖLME PLANINI AKTARDI

Ethereum'un kurucu ortağı ve Consensys CEO'su Joe Lubin, EF'yi belirli alanlara odaklanmak üzere daha fazla bölmeye yönelik bir planın üzerinde çalışıldığını söyledi. Lubin'e göre bu planlar, çekirdek protokol çalışmaları, kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik ile kurumsal ilişkilere odaklanacak üç ayrı grubu içeriyor. Lubin, "EF, CROPs bileşenlerine odaklanacak." dedi.

Vitalik Buterin ise X'te Wang'ın on yıldır Ethereum ekosistemine istikrarlı katkı sağladığını belirtti. Ethereum'un kurucu ortağı, Wang'ın geçen yıl Stanczak ile birlikte vakfın belki de en zorlu görevini hem Ethereum hem de tüm insanlık için en zorlu dönemlerden birinde gönüllü olarak üstlendiğini yazdı. Buterin, "Görevi ustalıkla ve zarafetle yürüttü. Bundan sonraki maceralarını dört gözle bekliyorum." diye ekledi.