Ethereum Fiyat Tahmini: Hedef 3.400 Dolar mı?

Ethereum Fiyat Tahmini: Hedef 3.400 Dolar mı?
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Ethereum, uzun süredir içinde bulunduğu durgunluğu kırarak 3.000 dolar seviyesine yaklaşırken analistlerden peş peşe değerlendirmeler geldi. Mayıs başından bu yana yaklaşık yüzde 60 oranında değer kazanan ETH, yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Biz de sizler için Ethereum güncel fiyat tahminini derledik.

Blokzincir analiz platformu Glassnode'a göre, Ethereum son bir aydır içinde bulunduğu dar işlem aralığından çıkmayı başardı. 11 Haziran tarihli raporda, 2.700 ila 2.760 dolar arasındaki bölgenin güçlü bir destek alanı oluşturduğu belirtildi. Bu fiyat aralığında iki milyondan fazla ETH tutuluyor. Bu da fiyat düşüşlerine karşı potansiyel bir zemin oluşturabilir.

Yükselişin Önü Açık

Analistlere göre Ethereum'un teknik anlamda 3.400 dolara kadar yükselmesi mümkün. Ancak fiyat artışının hızı, 2.800 ila 3.300 dolar aralığında pozisyon alan yatırımcıların satış tepkisine bağlı olacak.

Santiment verilerine göre Ethereum'a yönelik sosyal medya ilgisi artıyor. Twitter'da yapılan paylaşımlar; fiyat hareketleri, türev işlemler, kurumsal alımlar ve genel piyasa iyimserliğini yansıtıyor. Bu da bireysel yatırımcı ilgisinin yükseldiğine işaret ediyor.

Kripto analisti "Rekt Capital", Ethereum'un 2021 Ağustos ve 2024 başında olduğu gibi 2.500 doları destek olarak test ettiğini hatırlattı. Analiste göre son beş haftadır bu seviye başarıyla korunuyor. Ayrıca Ethereum'un piyasa hakimiyeti Mart 2020'den bu yana ilk kez yüzde 10 seviyesine ulaştı.

Öte yandan kurumsal ilgi de artarak devam ediyor. Spot Ethereum ETF'lerine 18 gündür kesintisiz giriş yaşanıyor. 12 Haziran'da bu ürünlere 240 milyon dolarlık giriş oldu — şubat başından bu yana görülen en yüksek günlük rakam. ETF Store Başkanı Nate Geraci, "Henüz stake imkanı ya da ayni yaratım/itfa süreci bile yokken bu ilgi dikkat çekici," ifadelerini kullandı.

Piyasada Son Durum

Ethereum, 11 Haziran'da gün içi işlemlerde 2.870 dolarla son dört buçuk ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak 13 Haziran sabahı Asya işlemlerinde 2.760 dolara geriledi.

Bitcoin ise haftalık zirvesi olan 110.000 dolar seviyesinden geri çekilerek 108.000 doların altına düştü.

Altcoin piyasasında ise düşüş hakimdi. Solana, Dogecoin, Tron, Cardano, Sui, Chainlink ve Avalanche gibi büyük projeler son kazançlarını geri verdi.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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