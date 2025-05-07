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Ethereum (ETH) Pectra güncellemesi nedir, nasıl çalışır? İşte ETH'deki yenilikler

Ethereum (ETH) Pectra güncellemesi nedir, nasıl çalışır? İşte ETH'deki yenilikler
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Ethereum ağı için büyük önem taşıyan Pectra güncellemesi, 7 Mayıs 2025 tarihinde resmen devreye alındı. Uzun süredir beklenen ve çeşitli teknik sorunlar nedeniyle ertelenen bu güncelleme, hem kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hem de ağın altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Ethereum (ETH) Pectra güncellemesi nedir, nasıl çalışır? İşte ETH'deki yenilikler...

Pectra nedir, neden önemli?

Pectra, Ethereum'un işlem yürütme ve fikir birliği katmanlarını birleştiren büyük bir teknik yükseltme. "Prague" adlı yürütme katmanı ile "Electra" adlı fikir birliği katmanını buluşturan bu güncellemeyle birlikte toplam 11 Ethereum Geliştirme Önerisi (EIP) hayata geçirildi.

Bu güncelleme, Ethereum'un 2022'deki Merge sürecinden bu yana en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Pectra özellikleri neler?

  • Hesap Soyutlaması (EIP-3074): Geleneksel cüzdanların akıllı sözleşme gibi çalışmasını sağlıyor. Bu sayede toplu işlem gönderme, işlem ücretini başka birinin ödemesi (sponsorlu işlemler) ve özelleştirilmiş güvenlik gibi gelişmiş özellikler mümkün hale geliyor.
  • Doğrulayıcı Limiti Artırıldı: Stake edilen ETH miktarının üst sınırı 32 ETH'den 2048 ETH'ye yükseltildi. Bu sayede büyük doğrulayıcılar desteklenirken küçük doğrulayıcıların da daha verimli getiri elde etmesi sağlanıyor.
  • PeerDAS (Veri Örnekleme): Katman-2 çözümleri için doğrulama maliyetlerini düşürüyor. Bu da ölçeklenebilirliği artırıyor.
  • EVM Nesne Formatı: Katman-1 ve katman-2 zincirleri arasında daha uyumlu çalışmayı kolaylaştıran yeni yürütme formatları sunuyor.
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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