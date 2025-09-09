Ethereum ETF'leri çıkış yaşarken Bitcoin fonları yükselişe geçti

ETF piyasalarında yaşanan bu büyük çıkış dalgası, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nun (Fed) faiz politikalarına olan güvenlerinin sarsılmasıyla doğrudan bağlantılı görünüyor. SoSoValue verilerine göre Ethereum ETF'lerinin toplam net varlıkları 27,39 milyar dolara gerilerken, günlük işlem hacmi 1,52 milyar dolarda gerçekleşti. Fidelity FETH ve Grayscale fonlarının kısmen dengelediği çıkışlara rağmen genel tablo olumsuz seyrediyor.

Ethereum ETF'leri Altı Günde Milyar Dolar Eritti

Pazartesi günü yaşanan çıkışlarda BlackRock'ın ETHA fonu 192,7 milyon dolarlık çekimle öne çıkarken, bu rakam günlük toplam çıkışın büyük kısmını oluşturdu. Fidelity'nin FETH fonuna 75 milyon dolar giriş gerçekleşmesi ve Grayscale'in ETHE'sine 9,5 milyon dolar gelmesi çıkışları kısmen dengeledi.

Son altı işlem günü boyunca yaşanan gelen toplam çıkış miktarı 1,04 milyar dolara ulaşırken, en büyük günlük çekim cuma günü 446,7 milyon dolar, en düşük ise çarşamba günü 38,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu süreçte ETF'lerin toplam net varlıkları Ethereum'in piyasa değerinin yüzde 5,28'ini temsil eder hale geldi.

Piyasalardaki bu satış baskısının temel nedeni, yatırımcıların Fed'in gelecekteki faiz politikası konusundaki belirsizliği olarak görülüyor. CME FedWatch Tool'a göre Eylül ayında yüzde 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 100 olmasına rağmen önde gelen stratejistler faiz indirimlerinin beklenen ekonomik canlanmayı sağlamayabileceği konusunda uyarıyor.

JPMorgan Asset Management'tan baş küresel stratejist David Kelly, düşük faizlerin emeklilik gelirlerini azaltabileceğini ve iş dünyası hissiyatını köreltebileceğini belirterek makro ortamı daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.

Bu arada Bitcoin ETF'leri iki günlük çıkış serisini kırarak pazartesi günü 368,25 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitcoin fonlarının toplam işlem hacmi 3,02 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 145,41 milyar dolara yükseldi. Bu güçlü performans önceki kayıpları telafi ederek kümülatif net girişleri 54,86 milyar dolara geri çıkardı.