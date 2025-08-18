Ethereum ETF'leri Bitcoin'e rakip olmaya başladı

ABD merkezli kripto ETF'leri beklenmedik bir gelişmeyle çıkış yaşarken, BlackRock'ın IBIT ve ETHA fonları genel eğilime karşı durarak güçlü performans sergiledi. Ethereum ETF'leri özellikle dikkat çekici bir hafta geçirerek tarihi rekorlar kırdı.

BlackRock ETF Fonları Piyasa Çıkışlarına Karşı Dayanıklılık Gösteriyor

Ethereum ETF'leri geçen hafta 18,2 milyar dolarlık hacimle Bitcoin ETF'lerinin 21,2 milyar dolarlık hacmine en yakın seviyeye ulaştı. Bu gelişme, kripto ETF piyasasında güç dağılımının Ethereum lehine değişmeye başladığının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

BlackRock'ın IBIT fonu 114,4 milyon dolar giriş kaydederken, ETHA fonu 338,1 milyon dolarlık rekor girişle on günlük seriyi sürdürdü. Bu başarı, fonun toplam varlık büyüklüğünü 15,7 milyar dolara çıkararak Ethereum'un toplam piyasa değerinin yüzde 2,9'una ulaşmasını sağladı.

Genel piyasa çıkış yaşarken BlackRock'ın istikrarlı performansı, şirketin kripto ETF stratejisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, Ethereum ETF'lerinin Bitcoin fonlarına olan yakınlaşmasının kripto yatırım dünyasında önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Yatırım şirketi NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci'nin açıklamasına göre, spot kripto ETF'leri için şimdiye kadarki en yüksek işlem hacmi haftası yaşandı. Geraci, Ethereum ETF'lerinin önceki haftalık işlem hacmi rekorunu kesinlikle aştığını vurguladı.