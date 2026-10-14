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Ethereum ekosisteminde cüzdan gizliliğine yeni adım

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Ethereum ekosisteminde cüzdan gizliliğine yeni adım
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Ethereum'un ikinci katman ağı Starknet, uygulamalardaki işlemlerle ana cüzdan arasındaki bağlantıyı gizleyen Shadow Accounts özelliğini tanıttı. Sistem, kullanıcıya her uygulama için ayrı bir hesap sunuyor. Bu hesapların işlem ve bakiyeleri ise görünür kalıyor.

Starknet'i geliştiren StarkWare'in sunduğu özellik, kullanıcıların merkeziyetsiz finans uygulamalarına ana cüzdanlarını herkese açık biçimde bağlamadan katılmasını amaçlıyor. Kullanıcı, kendi kontrolündeki ayrı bir adres üzerinden alım satım, borç verme veya diğer finansal işlemlerini yürütebiliyor.

Shadow Accounts, ağın STRK20 adlı gizlilik altyapısından yararlanıyor. Ayrı hesaba aktarılacak varlıklar, bu altyapıda gizlenen bakiyeden sağlanıyor. Böylece uygulamadaki hesabın hangi ana cüzdandan beslendiği zincir üzerinde açıkça ilişkilendirilmiyor.

STARKNET'TE İŞLEMLER GÖRÜNÜR KALACAK

Yeni özellik bütün işlem geçmişini gizlemiyor. Shadow Accounts hesabındaki bakiye, transferler ve uygulamalardaki finansal pozisyonlar zincir üzerinde görülebiliyor. Gizlilik, bu faaliyetleri kullanıcının ana cüzdanına bağlayan ilişkinin korunmasına odaklanıyor.

Hesaplar her işlemde değişen tek kullanımlık adresler olarak çalışmıyor. Her uygulama için oluşturulan kalıcı adres, kullanıcının o uygulamadaki pozisyonunu sürdürmesini sağlıyor. Kullanıcı fonlarını geri çektiğinde varlıklar yeniden gizli bakiyeye dönebiliyor.

Uygulama geliştiricilerinin özelliği kendi ürünlerine eklemesi gerekiyor. Entegrasyon yapılan uygulamalarda kullanıcı, cüzdanını bağladıktan sonra herkese açık kullanım ile gizli kullanım arasında geçiş yapabilecek. Özelliğin duyurulması, Starknet'teki bütün uygulamaların bu desteği otomatik olarak sunduğu anlamına gelmiyor.

İLK UYGULAMA ENTEGRASYONU BEKLENİYOR

Starknet, ilk uygulama entegrasyonunun 14 Ekim'de devreye alınmasının planlandığını bildirdi. Sonrasında başka uygulamaların da desteğe eklenmesi hedefleniyor.

Planlanan kullanım alanları arasında Ekubo'da likidite sağlama, Opus'ta teminat yatırma ve borç alma işlemleri bulunuyor. Chance üzerinden Ethereum uyumlu ağlardan gizli bakiyeye USDC aktarılması da açıklanan örnekler arasında yer alıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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