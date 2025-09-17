Ethereum devi SharpLink geri alımda zorlanıyor

SharpLink Gaming'in aralıksız devam eden hisse geri alım programı, şirketin piyasa değerlemesiyle ETH varlıkları arasındaki farkı kapatma çabasını ortaya koyuyor. Şirketin 0,91x NAV oranı, piyasanın SBET hisselerini ETH varlıklarının yüzde 9 altında değerlendirdiğini gösteriyor. CEO Joseph Chalom, eski BlackRock deneyimiyle bu stratejiyi "anında artırıcı" olarak tanımlarken, eleştirmenler kısa vadeli çözüm arayışı olduğunu savunuyor.

Eski BlackRock Yöneticisi SharpLink Stratejisini Savunuyor

Minneapolis merkezli şirket ağustos ayında yönetim kurulundan aldığı onayın ardından 1,5 milyar dolarlık geri alım programını başlatmıştı. Şirkete göre şimdiye kadar yaklaşık 1,93 milyon hisse geri satın alınarak yaklaşık 32 milyon dolar harcanmış durumda.

Consensys destekli şirketin ETH varlığındaki büyüme dikkat çekici boyutlarda. Geri alım programını açıkladığı dönemde 740.760 ETH tutan SharpLink, bugün 838.152 token ile varlığını önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Bu toplam içinde haziran ayından bu yana staking yoluyla kazanılan 3.240 ETH (14,4 milyon dolar) de yer alıyor.

SharpLink, Peter Thiel'in Founders Fund'ı tarafından desteklenen Bitmine Immersion'ın ardından ikinci en ETH hazine şirketi konumunda. Halka açık dijital varlık hazine şirketleri tarafından biriktirilmiş ETH tokenlarının üçte ikisini temsil eden bu iki şirket, sektördeki hakimiyetlerini sürdürüyor.

CEO Joseph Chalom'un açıklamalarında vurguladığı üzere, SBET geri alımları "düşükten satın al yüksekten sat" stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, net varlık değeri 1'in altına düştüğünde sadece geri alım yapacağını taahhüt etmiş durumda. Bu yaklaşım, hissenin "değerinin altında" olduğunun sinyalini veriyor.

SharpLink'in mali yapısında dikkat çeken bir diğer unsur da borçsuz finansman modeli. SBET geri alımları, borç yerine eldeki nakit, staking geliri ve alternatif finansman türleriyle fonlanıyor. Şirket ETH varlığının neredeyse yüzde 100'ünü stake ederek ek gelir elde etmeyi sürdürüyor.