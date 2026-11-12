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Ethereum devi ETH alımını bırakacak

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Ethereum devi ETH alımını bırakacak
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Dünyanın en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı Bitmine'ın ETH alım dönemi sona eriyor. Arzın yüzde 5'ini hedefleyen şirketin bu sınıra ulaşmasına yaklaşık 40 bin ETH kalırken yıllık raporu 6,3 milyar dolarlık zararı ortaya koydu.

Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanı olduğu Bitmine'ın elindeki Ethereum (ETH) miktarı 8 Kasım itibarıyla 6,07 milyon adede çıktı. Lee, ekim ayında arzın yüzde 5'ini şirketin ETH varlıkları için kesin sınır olarak tanımlamıştı.

Hesaplamalara göre geçen haftaki alım hızıyla kalan yaklaşık 40 bin ETH'lik alım dört hafta içinde tamamlanabilir. Alımlar sona erdiğinde şirketin yeni ETH kaynağı staking ödülleri olacak.

6,3 MİLYAR DOLARLIK NET ZARAR

Bitmine, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu yıllık raporda 31 Ağustos'ta sona eren mali yılda 6,3 milyar dolar net zarar bildirdi. Şirket, bir önceki mali yılı 348,6 milyon dolar net kârla kapatmıştı.

Zararın yaklaşık 6,2 milyar doları, ETH'nin mali yıl boyunca yaklaşık yüzde 44 değer kaybetmesinden kaynaklanan gerçekleşmemiş zarardan oluştu. Şirket, ETH fiyatındaki değişimlerin sonuçlarında dalgalanmaya yol açmaya devam edeceğini belirtti.

GELİRİN YÜZDE 97'Sİ STAKİNG'DEN GELDİ

Bitmine'ın 124,8 milyon dolarlık yıllık gelirinin 121,4 milyon dolarını, yani yaklaşık yüzde 97'sini staking ve doğrulama gelirleri oluşturdu. Şirket, staking'deki 5,23 milyon ETH'den yıllık 309 milyon dolar ödül beklediğini açıkladı.

Bitmine hisseleri salı günü yüzde 2,8 düşüşle 18,08 dolardan kapandı ve yılbaşından bu yana yüzde 33 değer kaybetti. Yayım sırasında Ethereum 2050 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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