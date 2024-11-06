Ethereum da Bitcoin gibi yükselecek mi? ETH güncel fiyat tahmini

Ethereum, son haftalarda rekor seviyelere ulaşan Bitcoin'e ayak uydurmakta zorlandı. ETH daha durgun bir performans gösteren alçalan bir fiyat seviyesini korurken, Bitcoin muhteşem rallisiyle dikkat çekti. Yatırımcılar "Ethereum da Bitcoin gibi yükselecek mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ETH fiyat tahmini

Piyasa genel olarak yükseliş eğiliminde görünüyor, ancak ETH büyük bir çıkış için gerekli momentumu gösteremedi. ETH günlük grafikte, mevcut alçalan seviyeye göre yukarı yönlü bir çıkış belirtisi görünmüyor. Popüler kripto para birimi aşağı yönlü trendde sıkışmış durumda. Satış baskısı, son zamanlarda direncin üzerine çıkma girişimlerine tepki göstererek kanalın üst sınırını zor bir bariyer olarak vurguluyor.

Söz konusu durum ise ETH'nin Bitcoin'in son yükselişinden daha zor bir ivme kazanacağını gösteriyor. Destek açısından, alçalan kanalın üst sınırı ve 2.650 dolar seviyesi Ethereum'un anlık direncini temsil ediyor. Coin'in herhangi bir yükseliş momentumu elde etmek için bu direncin üzerine çıkması ise şart. Bir sonraki büyük direnç seviyesi, önceki yükselişlerin dirençle karşılaştığı 2.750 dolar olacak.

Ethereum da Bitcoin gibi yükselecek mi?

Ethereum'un 2.250 dolarda daha güçlü bir tabanı ve aşağı yönde 2.350 dolarda desteği bulunuyor, bu da satış baskısı oluşursa bir tampon görevi görebilir. Hacim modelleri ek sorunları gündeme getiriyor. İşlem hacmi sürekli olarak düşüyor, bu da alıcıların daha belirgin bir kırılma sinyali beklediği veya ilgilerini kaybettiği anlamına gelebilir.

En nihayetinde Ethereum'un, hacimde bir artış olmadan mevcut kanalından çıkmak için gereken gücü toplaması pek olası görünmüyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermemektedir, analistlerin görüşleri derlenmiştir. Alım satım işlemlerinde sorumluluk yatırımcının kendisine aittir.