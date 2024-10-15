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Ethereum Blockchain ağında Base rüzgarı esiyor

Ethereum Blockchain ağında Base rüzgarı esiyor
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Coinbase tarafından geliştirilen Layer 2 çözümü Base, 2,49 milyar dolarlık toplam kilitli değer (TVL) ile Ethereum ekosisteminde liderliğe yükseldi. Arbitrum'u geride bırakan Base, şu anda Ethereum (ETH), Tron (TRX), Solana (SOL) ve BNB Chain'in ardından genel TVL sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Bu gelişme, Ethereum Blockchain ağının ölçeklenebilirlik çözümlerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Kripto para dünyasında dengeler hızla değişiyor. Base'in hızlı yükselişi, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. Özellikle Aerodrome adlı merkeziyetsiz borsanın 1,3 milyar doların üzerindeki katkısı, Base'in başarısında kritik rol oynuyor.

Ethereum Ekosisteminin Yeni Devi Base 2,49 Milyar Dolara Ulaştı

Base, Ethereum ağında önemli bir atılım kaydetti. Coinbase tarafından geliştirilen Layer 2 çözümü, toplam kilitli değer (TVL) bakımından zirveye oturdu. 2,49 milyar dolarlık TVL ile Base, Arbitrum'u geride bıraktı.

Bu başarı, Base'in Ethereum ağındaki önemini gösteriyor. Şu anda genel TVL sıralamasında beşinci sırada yer alan Base, Ethereum, Tron, Solana ve BNB Chain'in ardında bulunuyor.

Base'in yükselişinde Aerodrome adlı merkeziyetsiz borsa önemli rol oynuyor. 1,3 milyar doların üzerindeki katkısıyla Aerodrome, Base'in başarısının arkasındaki itici güçlerden biri olarak görülüyor.

Kullanıcı aktivitesi açısından da Base liderliği ele geçirdi. Günde yaklaşık 1,5 milyon aktif adres ve saniyede 70 işlem kapasitesiyle Base, diğer Layer 2 çözümlerini geride bırakıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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