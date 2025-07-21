Ethereum Blockchain ağı kapasitesini genişletiyor

Ethereum ağında büyük bir değişim yaşanıyor. Doğrulayıcıların büyük çoğunluğu "gası pompalama" hareketine destek vererek ağın işlem kapasitesini artırmak için blok limitlerini yükseltiyor. Bu gelişme, yüksek talep dönemlerinde daha fazla işlemin tek bir blokta işlenmesine olanak sağlayacak.

Doğrulayıcıların Yarısı Ethereum Gas Limitini Yükseltme Kararı Aldı

Ethereum ağındaki son gelişmeler, Blockchain teknolojisinin evrimine önemli bir katkı sunuyor. Gas limiti, ağın işlem kapasitesini belirleyen kritik bir ölçüt olarak öne çıkıyor.

Doğrulayıcılar tarafından başlatılan bu hareket, her bloğun yaklaşık yüzde 0,1 oranında artabilmesini sağlıyor. İzleme aracına göre mevcut durumda stake edilmiş ETH'nin yüzde 48'i hedeflediği limit 45 milyon birim veya daha yüksek.

Vitalik Buterin'in altını çizdiği Geth güncellemesi, bu gelişmenin teknik altyapısını güçlendiriyor. Budanmış arşiv node'larının depolama boyutunun 20 TB'den 2 TB'ye düşmesi, küçük operatörlerin sisteme katılımını kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, bu artışın ağın merkeziyetsizliğini korurken performansını optimize ettiğini belirtiyor. Üç yıldan uzun süre 30 milyon seviyesinde kalan gas limiti, şubat ayında 36 milyona yükseltilmişti.

Bu değişiklik, yoğun dönemlerde yaşanan işlem ücretlerindeki artışları azaltabilir. Her on iki saniyede bir önerilen blokların daha fazla işlem kapasitesi sunması, kullanıcıların maliyetlerini düşürme potansiyeli taşıyor.