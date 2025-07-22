Ethereum balinası 14 günde milyonlarca dolar kâr etti

Ethereum balinası 14 günde milyonlarca dolar kâr etti
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Bir Ethereum yatırımcısı sadece iki hafta içinde yüzde 38 getiriyle 9,87 milyon dolar kazandı. Büyük balina, ETH'nin 8 günlük yükseliş serisinin sona ermesiyle birlikte stratejik satış gerçekleştirdi. Teknik göstergeler, Ethereum fiyatının 3.000 dolar seviyesine düzeltme yapabileceğini işaret ediyor.

Ethereum piyasasında dikkat çeken büyük hareket yaşandı. "0x8C08" adresli cüzdanın sahibi, iki hafta önce ortalama 2.725 dolardan satın aldığı ETH'leri 3.751 dolar seviyesinden satarak milyonlarca dolar kâr elde etti. Balinanın hala elinde tuttuğu 1.577 ETH ise gelecekteki fiyat beklentileri hakkında ipucu veriyor.

ETH Yatırımcısı İki Haftada Yüzde 38 Getiri Sağladı

Kripto para piyasalarında büyük yatırımcıların hamleler yapması her zaman dikkat çekiyor. Lookonchain verilerine göre Ethereum balinası 8.005 ETH'yi yaklaşık 30,03 milyon dolara satarak pozisyonunu kapattı.

Yatırımcının başlangıçta yaptığı 26,11 milyon dolarlık yatırım, 14 günden kısa sürede 9,87 milyon dolarlık kâr sağladı. Bu durum kripto piyasalarında doğru zamanlama yapmanın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Teknik analiz açısından Ethereum'un 14 günlük RSI değeri 78 seviyesine ulaşması, geçmiş deneyimlere göre düzeltme olasılığını artırıyor. Mayıs ayındaki benzer durumda ETH yüzde 18,6 düzeltme yapmıştı.

Glassnode'un "Maliyet Temeli Dağılım Haritası" verileri incelendiğinde, 2.520 dolar seviyesinden alan yatırımcıların kâr satışı yaptığı görülüyor. Yine de 2 milyon ETH'lik büyük pozisyonların varlığı, piyasadaki uzun vadeli güveni yansıtıyor.

Analistler, momentum daha da zayıflarsa ETH fiyatının ağustos ayına kadar 3.000-3.200 dolar aralığını yeniden test edebileceğini öngörüyor. Bu seviye, 20 günlük hareketli ortalama çizgisi ile örtüşen önemli bir destek noktası olarak değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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