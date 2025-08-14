Ethereum 5.000 dolar hedefine yaklaşıyor

Ethereum piyasası son günlerde rekor seviyede hareket ediyor. Kurumsal yatırımcıların sürekli alım yapması, fiyatları tarihi seviyelere taşıyor. Bu gelişme, özellikle küçük yatırımcılar arasında da pozitif duyarlılık oluşturdu.

Ethereum 5000 Dolar Seviyesini Geçmek İstiyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock öncülüğündeki kurumsal alımlar, Ethereum'un momentumunu güçlendirmeye devam ediyor. Spot ETF'lere günlük 1 milyar doları aşan giriş, piyasada güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler de Ethereum'un sürdürülebilir yükseliş içinde olduğunu destekliyor. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerinde konumlanması, uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini işaret ediyor.

Vadeli işlem piyasasında yaşanan gelişmeler de dikkat çekici. Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyon 35 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, spekülatif aktivitenin yoğun olduğunu yansıtıyor.

Analistler, Ethereum'un 4.800 dolar seviyesini sürdürülebilir şekilde aşması durumunda yeni değer belirleme sürecinin başlayabileceğini belirtiyor. Bu senaryo gerçekleşirse, 5.000 dolar ve üzerindeki seviyelere ulaşım daha da hızlanabilir.

Bununla birlikte, likidite haritaları önemli bir risk işaret ediyor. Fiyatın 4.143 dolar altına düşmesi durumunda 6,42 milyar dolarlık uzun pozisyon likidasyon tetiklenebilir. Bu durum, kaldıraçlı işlemlere bağlı volatilitenin ne kadar yüksek olduğunu vurguluyor.