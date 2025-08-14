Ethereum 5.000 dolar hedefine yaklaşıyor

Ethereum 5.000 dolar hedefine yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum tarihi rekor için kritik seviyelerde bulunuyor. Kasım 2021'deki 4,891 dolarlık rekor seviyesinden çok uzakta olmayan ETH, 5.000 dolar hedefine yaklaşıyor. BlackRock öncülüğündeki kurumsal yatırımcıların günlük 1 milyar dolarlık alımları momentum artırıyor. Vadeli işlem hacmi 35 milyar doları aşarken analistler yakın vadede yeni rekor bekliyor.

Ethereum piyasası son günlerde rekor seviyede hareket ediyor. Kurumsal yatırımcıların sürekli alım yapması, fiyatları tarihi seviyelere taşıyor. Bu gelişme, özellikle küçük yatırımcılar arasında da pozitif duyarlılık oluşturdu.

Ethereum 5000 Dolar Seviyesini Geçmek İstiyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock öncülüğündeki kurumsal alımlar, Ethereum'un momentumunu güçlendirmeye devam ediyor. Spot ETF'lere günlük 1 milyar doları aşan giriş, piyasada güçlü bir talep olduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler de Ethereum'un sürdürülebilir yükseliş içinde olduğunu destekliyor. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerinde konumlanması, uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini işaret ediyor.

Vadeli işlem piyasasında yaşanan gelişmeler de dikkat çekici. Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyon 35 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, spekülatif aktivitenin yoğun olduğunu yansıtıyor.

Analistler, Ethereum'un 4.800 dolar seviyesini sürdürülebilir şekilde aşması durumunda yeni değer belirleme sürecinin başlayabileceğini belirtiyor. Bu senaryo gerçekleşirse, 5.000 dolar ve üzerindeki seviyelere ulaşım daha da hızlanabilir.

Bununla birlikte, likidite haritaları önemli bir risk işaret ediyor. Fiyatın 4.143 dolar altına düşmesi durumunda 6,42 milyar dolarlık uzun pozisyon likidasyon tetiklenebilir. Bu durum, kaldıraçlı işlemlere bağlı volatilitenin ne kadar yüksek olduğunu vurguluyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı

Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
title