Eski nesil yatırımcı dev Bitcoin transferi gerçekleştirdi

Blockchain analiste göre bu hareket, Bitcoin'in uzun vadeli değer saklama aracı olarak gücünü bir kez daha kanıtlıyor. 26 Kasım 2012'den bu yana hiç hareket etmeyen adres, kripto balinalarının piyasa dinamiklerini nasıl etkileyebileceğinin örneğini sunuyor.

Zincir Üstü Analiz Dev Bitcoin Hareketini Tespit Etti

Gerçekleşen transfer, 137,03 Bitcoin'lik büyük bir hareketi içeriyordu. Arkham Intelligence'ın etiketlemelerine göre balina, 132 Bitcoin'i yeni bir adrese taşıdı ve 5 Bitcoin'i doğrudan Kraken borsasına yatırdı.

Bitcoin'in o dönemki fiyatı sadece 12,22 dolarken bugünkü değeri 114.025 dolara kadar yükseldi. Bu artış, yatırımın 9.300 kattan fazla büyümesi anlamına geliyor.

Orijinal "1Q397" adresi hâlâ yaklaşık 307,79 Bitcoin tutuyor ve bunun değeri 35,1 milyon doları buluyor. Bu durum, balinanın varlıklarının büyük çoğunluğunu hâlâ elinde tuttuğunu gösteriyor.

Son aylarda benzer şekilde uzun süre hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanlarının aktif hale gelmesi, piyasa analiste tarafından dikkatle izleniyor. Bu trend, Bitcoin'in yeni rekor seviyelere çıkması sonrasında eski nesil yatırımcıların portföy yeniden dengelemesi yapabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Kripto yatırım devi Galaxy Digital geçen yıl 80.000'den fazla Bitcoin sattı, bu hareket 14 yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Benzer şekilde başka bir balina da 5 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığını Ethereum'a çevirmeye başladı.