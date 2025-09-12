Haberler

Eski nesil yatırımcı dev Bitcoin transferi gerçekleştirdi

Eski nesil yatırımcı dev Bitcoin transferi gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 yıl boyunca hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı 444 BTC ile yeniden aktif oldu. Başlangıçta 5.437 dolar değerindeki yatırım bugün 50,7 milyon dolara ulaştı. Balina, fonların bir kısmını Kraken borsasına transfer ederek piyasada dikkat çekti. Zincir üstü veriler benzeri uzun elde tutma süreçlerinin arttığını gösteriyor.

Blockchain analiste göre bu hareket, Bitcoin'in uzun vadeli değer saklama aracı olarak gücünü bir kez daha kanıtlıyor. 26 Kasım 2012'den bu yana hiç hareket etmeyen adres, kripto balinalarının piyasa dinamiklerini nasıl etkileyebileceğinin örneğini sunuyor.

Zincir Üstü Analiz Dev Bitcoin Hareketini Tespit Etti

Gerçekleşen transfer, 137,03 Bitcoin'lik büyük bir hareketi içeriyordu. Arkham Intelligence'ın etiketlemelerine göre balina, 132 Bitcoin'i yeni bir adrese taşıdı ve 5 Bitcoin'i doğrudan Kraken borsasına yatırdı.

Bitcoin'in o dönemki fiyatı sadece 12,22 dolarken bugünkü değeri 114.025 dolara kadar yükseldi. Bu artış, yatırımın 9.300 kattan fazla büyümesi anlamına geliyor.

Orijinal "1Q397" adresi hâlâ yaklaşık 307,79 Bitcoin tutuyor ve bunun değeri 35,1 milyon doları buluyor. Bu durum, balinanın varlıklarının büyük çoğunluğunu hâlâ elinde tuttuğunu gösteriyor.

Son aylarda benzer şekilde uzun süre hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanlarının aktif hale gelmesi, piyasa analiste tarafından dikkatle izleniyor. Bu trend, Bitcoin'in yeni rekor seviyelere çıkması sonrasında eski nesil yatırımcıların portföy yeniden dengelemesi yapabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Kripto yatırım devi Galaxy Digital geçen yıl 80.000'den fazla Bitcoin sattı, bu hareket 14 yıl sonra ilk kez gerçekleşti. Benzer şekilde başka bir balina da 5 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığını Ethereum'a çevirmeye başladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
title