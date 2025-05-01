Eric Trump kripto devriminin bankaları geride bırakacağını öngörüyor

The Trump Organization'da Yönetici Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Eric Trump, Dubai'de düzenlenen Token2049 etkinliğinde World Liberty Financial Kurucu Ortağı Zach Witkoff ve Tron Kurucusu Justin Sun ile bir sohbet oturumunda konuştu. Trump, büyük bankaların Trump ailesinin peşine düştüğünü ve kripto dünyasının bunu unutmayacağını belirterek finansal sistem hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Eric Trump: Kripto Dünyası Finansal Sistemi Yeniden Şekillendirecek

Eric Trump, modern finansal sistemin bozuk olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. "Sistemimiz bozuk. Modern finans kesinlikle bozuk." diyen Eric Trump, büyük bankaların son birkaç yıl içinde Trump ailesinin peşine düştüğünü vurguladı.

Trump, kripto dünyasının büyük bankaların yerini alacağına inandığını söyledi. "Kripto dünyasının büyük bankaların yerini alacağına inanıyorum. Onları toz içinde bırakacağını düşünüyorum." diyen Trump, bankaların iş modellerinin ücret almaya dayandığını ve bu nedenle kripto ortamında zorlanacaklarını savundu.

Trump, bankaların yenilik yapmaması durumunda yok olacaklarını belirterek, kripto teknolojisinin bankalara göre 100 kat daha hızlı ilerlediğini ifade etti. "Sadece nesli tükenecek çünkü onların işlevini ortadan kaldırıyorsunuz. Bu eski usul film ve kamera gibi" diyen Trump, bankaların peşine düştükleri insanların elinden düşmelerini görmekten mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

Eric Trump ayrıca kripto paranın herkese eşit bir oyun alanı getirdiğini ve telefonu olan herkesin kripto aracılığıyla finans dünyasına erişebileceğini vurguladı. Trump, "Artık güvenmediğiniz bir hükümetin veya para biriminin merhametinde değilsiniz." diyerek kripto paranın sağladığı bağımsızlığa dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca Eric Trump'ın iki kardeşiyle birlikte World Liberty projesinde Web3 Elçisi olduğu ve Donald Trump'ın projenin Baş Kripto Savunucusu olduğu bildirildi. Kasım ayında Justin Sun, Tron'un World Liberty'nin WLFI tokenlerinden 30 milyon dolarlık alım yaptığını açıklamıştı.