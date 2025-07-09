Emirates kripto adımıyla gökyüzünde Bitcoin ile ödeme devrimi başlatıyor

Emirates Havayolları ile kripto varlık hizmet sağlayıcısı Crypto.com, müşterilere doğrudan dijital para ile bilet satın alma seçeneği sunacak kapsamlı bir iş ortaklığı duyurdu. Anlaşmanın 2026'da yürürlüğe girmesi beklenirken şirket yönetimi bu hamlenin genç ve teknoloji meraklısı yolcuları çekmeyi hedeflediğini belirtti. Ortaklık, kripto paraların uluslararası havacılık endüstrisinde yaygın ticari kullanımı için kritik bir eşik oluşturuyor.

Kripto Yolculuğunda Yeni Dönem Başlıyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, müşterilerinin kripto para birimleriyle ödeme yapabilmesini sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Şirketin ana kuruluşu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Crypto.com ile imzalanan ön anlaşma sayesinde yolcular gelecek yıl itibarıyla kripto ödeme hizmetinden yararlanabilecek.

Emirates'in Ticari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Kazim, ortaklığın dijital para birimlerini tercih eden genç ve teknolojiye yatkın müşteri segmentlerine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Crypto.com Başkanı Eric Anziani ise Emirates gibi istisnai ortaklarla yapılan entegrasyonların dijital varlık sektörüne gerçek bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda kripto şirketleri için önemli bir merkez haline geldi. Dubai'de 2022 yılında sanal varlık sektörünü düzenlemek için kurulan VARA denetim kurumu ve şehrin en büyük serbest bölgelerinden DMCC'de 650'den fazla kripto firması faaliyet gösteriyor. Ülkede gayrimenkul, okul ücretleri ve ulaşım gibi alanlarda kripto para ödemeleri kabul ediliyor.

Havacılık sektöründe kripto ödemelerini ilk benimseyen şirket 2014 yılında Bitcoin ile ödeme almaya başlayan Letonya ulusal havayolu AirBaltic oldu. Alternative Airlines platformu ise Delta, American Airlines, Qantas ve British Airways dahil büyük havayollarından 100'den fazla kripto para birimiyle bilet satın alınmasına imkân tanıyor. Körfez bölgesinde ise Dubai borsasına kayıtlı Air Arabia, Mayıs ayında UAE dirhemine dayalı stablecoin AE Coin ile rezervasyon kabul edeceğini duyurdu.

Dubai'nin kripto alanındaki hedefleri havacılık sektörüyle sınırlı değil. Mayıs ayında Dubai hükümeti, vatandaşların hizmet ücretlerini ve faturalarını kripto parayla ödemesine olanak sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı. 6 Temmuz'da ise Dubai Arazi Departmanı, dijital gayrimenkul için Blockchain tabanlı bir ortam oluşturmak üzere Crypto.com ile anlaşma yaptı. Bu iş birliği, departmanın XRP Ledger tabanlı yeni platform dahil olmak üzere gayrimenkul tokenizasyonu konusundaki çalışmalarını destekliyor.