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El Salvador hazine bonolarını tokenize etti

El Salvador hazine bonolarını tokenize etti
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El Salvador merkezli NextBridge platformu, ABD Hazine bonolarıyla desteklenen 30 milyon dolarlık token satışını gerçekleştirdi. Bitfinex Securities üzerinden sunulan USTBL tokenları, yatırımcılara Blockchain teknolojisi üzerinden hazine bonolarına erişim sağlıyor.

NextBridge'in tokenize edilmiş hazine bonosu projesi, BlackRock ve Franklin Templeton gibi küresel finans devlerinin de içinde bulunduğu yeni bir trendin parçası olarak öne çıkıyor.

El Salvador Dijital Varlık Düzenlemeleriyle Öncü Oluyor

NextBridge platformu, Bitcoin Blockchain ağı üzerinde oluşturulan USTBL tokenlarını Liquid Network protokolünde piyasaya sürdü. Platformun hedefi, toplam 200 milyon dolar değerinde ABD Hazine menkul kıymetini tokenize etmek.

Projenin kurucusu Michele Crivelli, tokenların ikincil piyasada işlem görebileceğini ve geri ödemelerin Mart 2025'te başlayacağını açıkladı. Platform, dinamik geri ödeme ve abonelik mekanizmalarını emir defteri üzerinden yönetmeyi planlıyor.

El Salvador'un dijital varlıklar ajansı olan Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu tarafından denetlenen USTBL tokenları, ülkenin menkul kıymetler yasalarına tabi tutulacak. Bu düzenleme, token sahiplerine yasal güvence sağlıyor.

Dune Analytics verilerine göre Blockchain üzerindeki devlet menkul kıymetlerinin toplam değeri 2,3 milyar dolara ulaştı. Global Finansal Piyasalar Birliği ve Boston Consulting Group, tokenize edilmiş likit olmayan varlıkların değerinin 2030'a kadar 16 trilyon dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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